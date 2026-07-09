越航大幅加密飞往东北亚多条航线班次

越通社河内——越南航空公司（Vietnam Airlines、越航）宣布，将大幅加密飞往日本、韩国和中国台湾等多条航线班次，以充分满足越南与东北亚市场之间持续增长的探亲、旅游度假、商务往来的多元出行需求。



具体的是，越航将河内至中国台湾台北航线的航班频次由每周7班增至每周11班。河内至日本大阪航线也将增加班次：2026年10月26日至11月30日期间，由目前每周7班增至每周11班；自2026年12月1日起进一步增至每周14班，相当于平均每天2班。



岘港市至东北亚的航线网络也越织越密。自7月1日起，岘港至韩国首尔航线增至每周14班。岘港至日本东京和岘港至日本大阪航线的航班频次分别增至每周11班和每周5班。



值此机会，越航还推出特价往返机票活动。其中，河内—中国台湾台北往返机票价格低至772.4万越盾，河内—日本大阪往返机票价格低至1466万越盾（已含税费）。特价机票适用于2026年7月31日前出票；河内—中国台湾台北航线须于2026年7月31日前完成行程，河内—日本大阪航线须最迟于2026年12月31日前完成行程。金莲花（Lotusmiles）会员还可根据舱位等级获得额外奖励里程。



此次增加飞往东北亚航线航班频次，正值越南与东北亚地区互联互通需求持续保持高位。东北亚目前是越航航线网络中的重点市场之一，能够满足旅游、投资、贸易、探亲及民间交流等多元化出行需求。



据越南财政部统计局的数据显示，2026年上半年，韩国是越南第二大国际客源市场，赴越游客超过216万人次。日本和中国台湾也继续保持重要客源市场地位，双向客流保持稳定增长。



根据市场变化，越航将继续本着“保持传统市场、拓展新兴目的地”相结合的方向加密国际航线网络。2026年，越航已开通飞往荷兰阿姆斯特丹、泰国普吉泰国和斯里兰卡科伦坡的新航线。



越航正优先拓展高联通性的航线网络，不断满足旅客日益多样化的出行需求，进一步促进越南与国际市场之间的经贸往来和旅游合作等。（完）



越通社