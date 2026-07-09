构建“越南制造”民用密码生态体系

越通社河内——越南政府副总理潘文江于2026年7月7日签发第1226/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年阶段鼓励民用密码研发与应用活动社会化和2035年愿景方案）（以下简称方案）。



方案的目标是建立并完善相关机制和政策，推动民用密码研发与应用社会化；有效整合企业、科技组织、科研人员及教育培训机构等各类资源共同参与密码技术发展；逐步掌握部分核心密码技术；构建具有国际竞争力的“越南制造”民用密码生态体系，满足信息安全保障、数据保护需求，为维护国家数字主权作出贡献。

具体的是，到2030年逐步掌握密码算法、解决方案、密钥管理系统及基础安全组件等部分核心密码技术；提高由国内组织、企业和个人自主研发、设计并掌握核心技术的民用密码产品比重；建设一支高水平民用密码专业人才队伍，满足行业长期发展需求；优先发展“越南制造”民用密码产品，满足重要信息系统应用需求，逐步降低对国外技术的依赖。



增加参与民用密码研发和产品与服务供给的企业、科技组织数量和能力；建立并高效运行政府—高校（科研院所）—企业在民用密码领域科研、技术转移和成果商业化中的协同联动机制；形成10到15家具备民用密码产品供应能力的企业。



力争到2030年，国产民用密码产品在重要信息系统中的应用比例达20%—30%；研发、推广并实现商业化的“越南制造”民用密码产品不少于50—70项等。



展望2035年，培养出至少5000名密码学、信息安全和密码芯片领域高水平专家和工程师。将网络安全与信息安全专业正式纳入重点理工类高校教学体系；建成至少3到5个国家级重点应用密码与后量子密码（PQC）研究实验室。



提升科研能力，掌握核心技术。加强国家管理机构、科研院所、教育机构和企业在执行研发任务过程中的协调配合；参与或建议越南加入有关民用密码产品合格评定结果互认的国际协议，加强民用密码领域的国际交流与合作等。



与此同时，推动“越南制造”民用密码产品商业化；支持企业进行知识产权保护申请，推动产品标准化、技术文件完善及市场推广等工作；促进民用密码产品和服务的技术转移等。（完）

