折断“阮朝皇帝御座” 被告人被判处3年6个月有期徒刑

越通社顺化——7月9日，顺化市第二地区人民法院一审开庭审理被告人胡文芳心（1983年出生，住顺化市金龙坊）因在顺化皇城折断国家宝物“阮朝皇帝御座”而被控“故意损坏财产”一案。
在法院上，顺化市第二地区人民检察院代表维持原有起诉意见，建议以依据《刑法》第178条第2款“故意损坏财产罪”判处被告人胡文芳心3年6个月至4年有期徒刑。
全面审理此案件后，审判委员会认为，被告人行为侵害了作为国家宝物的财产，对民族文化遗产保护工作造成严重影响。尽管被告人如实供述、悔罪态度较好，但仍需适用严厉刑罚，以示惩戒和预防。因此，判处被告人胡文芳心3年6个月有期徒刑。
根据起诉书，2025年5月24日中午，胡文芳心购票进入顺化皇城参观。当其来到太和殿时，翻越保护围栏，坐上“阮朝皇帝御座”，并用手折断御座左前方扶手，随后继续打砸，致使该部位碎裂成多块。约15分钟后，安保人员将其控制并移交公安机关处理。
鉴定结果显示，修复受损文物部分的最低费用为1.73亿多越盾。同时，评估委员会指出，该国家宝物在历史、文化和精神价值方面的损失无法用金钱衡量。
在调查过程中，职能机关认定，案发时被告人因长期使用甲基苯丙胺而患严重精神障碍，丧失认知和行为控制能力。根据《刑法》规定，被告人仍须承担刑事责任，因为其丧失认知能力源于非法吸毒。在强制治疗一段时间后，鉴定结论认定被告人仅为限制性认知和行为控制能力。
“阮朝皇帝御座”为一件独一无二的原始文物，自1802年至1945年在太和殿用于阮朝重大典礼。2015年，该文物被政府总理认定为国家宝物。（完）
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