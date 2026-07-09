社会

500个昼夜行动：接收战争遗物与烈士安葬档案

胡志明市烈士遗骸搜寻、归集及身份确认工作指导委员会7月9日下午在胡志明市举行仪式，接收由美国德克萨斯理工大学战时失踪越南人搜寻倡议和项目研究小组移交的战争遗物及烈士安葬档案。

3件烈士遗物的相关档案。图自越通社
3件烈士遗物的相关档案。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市烈士遗骸搜寻、归集及身份确认工作指导委员会7月9日下午在胡志明市举行仪式，接收由美国德克萨斯理工大学战时失踪越南人搜寻倡议和项目研究小组移交的战争遗物及烈士安葬档案，包括3件烈士遗物的相关档案、21名烈士在K76A医院的埋葬地点示意图档案、926单位代号的解密档案，服务于烈士遗骸搜寻与归集工作。

胡志明市人民委员会副主席、市指导委员会主任阮孟强强调，每一页资料、每一张图片、每一种材质和文献以及复原的遗物都为本市提供宝贵信息，以更深入地了解烈士的信息，从而为推进烈士遗骸搜寻与归集工作作出贡献，履行将英雄烈士送回故乡的神圣使命。

vnanet-potal-chien-dich-500-ngay-dem-thanh-pho-ho-chi-minh-tiep-nhan-ky-vat-chien-tranh-va-ho-so-liet-si-8877328.jpg
胡志明市人民委员会副主席、市指导委员会主任阮孟强向德克萨斯理工大学所属的越南中心和萨姆·约翰逊越南档案馆代表、战时失踪越南人搜寻倡议和项目研究小组组长亚历克斯·蔡廷武移交感谢信。图自越通社

德克萨斯理工大学所属的越南中心和萨姆·约翰逊越南档案馆代表、战时失踪越南人搜寻倡议和项目研究小组组长亚历克斯·蔡廷武（Alex Thái Đình Võ）表示，该小组提供的资料来自德克萨斯理工大学超过270万页战场资料数据和美国国家档案馆以及美国国会图书馆超过300万页资料。他们将继续在历史资料研究阶段与越南开展合作并提供支持，以确定相关事件发生地点、涉及人员，并支持越南通过历史资料信息和DNA鉴定方法核实烈士遗骸信息。

此次接收战争档案和遗物不仅为专业工作补充了宝贵信息来源，还为连接各类历史数据，并整合证人、退伍军人、烈士亲属及地方政府的信息提供了契机，从而提高烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的效率。同时，这也是国际研究组织与越南职能机构在战后重建工作中开展合作与分享信息成效的有力证明，为通过切实而富有人文关怀的行动抚平历史伤痛作出贡献。（完）

越通社
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #500个昼夜行动 #接收 #战争遗物 #烈士安葬档案 #烈士遗骸 #美国 #胡志明市 胡志明市 美国
关注 VietnamPlus

500 个昼夜行动

相关新闻

工作组成员将生物样本整齐地放入收纳箱。图:越通社发。

500个昼夜行动：首批DNA鉴定样本完成移交

7月8日，金瓯省烈士遗骸搜寻、迁葬与身份确认工作指导委员会在陈文时乡烈士陵园举行敬香仪式，并将237份尚未确认身份的烈士遗骸生物样本移送公安部刑事科学研究院，开展DNA鉴定。

更多

附图。图自越通社

打击IUU捕捞：渔民在认识与行动上实现了积极转变

嘉莱省正集中精力采取多项措施，与全国各沿海地区同心协力，坚决遏制非法捕捞行为。在各海上战线，边防部队认真落实打击IUU捕捞紧迫任务；其中加大宣传、巡逻与管制力度，及时发现并依法严厉查处涉嫌非法捕捞的渔船及渔民。

位于符拉迪沃斯托克市的胡志明主席雕像。图自越通社

俄罗斯远东再添一座以胡志明主席命名的公共设施

越通社驻俄罗斯记者报道，7月8日，俄罗斯符拉迪沃斯托克市（Vladivostok）政府宣布，将“Sportivnaya”公交站正式更名为“胡志明广场”站。这一决定是在今年6月召开的符拉迪沃斯托克市地名委员会会议上，根据俄越友好协会的提议通过的。

富寿省多措并举 助力山区群众就业增收。图自越通社

富寿省多措并举 助力山区群众就业增收

由于积极落实少数民族和山区土地政策，富寿省数千户家庭获得了住宅和生产用地，有效解决就业难题，帮助民众稳定增收，为全省少数民族地区可持续减贫工作和创建发展动力作出了重要贡献。

在2026年6月刊的《人口与社会》（Population & Sociétés）杂志上的报告。（屏幕截图）

越南迈入人口发展新阶段

越通社驻巴黎记者报道，法国人口学家评估称，越南是亚洲人口转型成功的国家之一。目前越南人口规模已突破1亿大关，人均预期寿命日益延长，且生育率保持在相对均衡的水平。这是越南在未来几十年继续发挥人力资源优势、促进经济社会发展的关键基石。

由1837个AI摄像头组成的系统投入运行，旨在减少交通拥堵、提高管理效率等。图自越通社

今年上半年共查处交通违法案超239万起

据交警局公布的消息，2026年上半年，全军同步、坚决开展了保障交通秩序与安全的各项措施，从而实现了交通事故在起数、死亡人数和受伤人数这三项指标上的全面下降。

工作会谈现场。图自越通社

宣光省推动民族和山区政策落地落实

7月3日上午，由越共中央委员、国会常务委员会委员、国会民族委员会主席林文敏为团长的国会民族委员会工作代表团与宣光省人民委员会就该省少数民族和山区地区的土地政策法规执行情况以及教育、医疗领域若干特殊机制和政策的落实情况举行工作会谈。

涉案人阮成南。图自越通社

阮成南因涉嫌歪曲历史、侮辱领袖的行为遭起诉

河内市公安局安全调查局已做出刑事起诉决定，并对阮成南和陈越英下达临时拘留令，根据《刑法》第117条规定对其涉嫌“制造、存储、散布或宣传意图反对越南社会主义共和国的信息、资料和物品罪”的行为进行调查。

高台教信教群众兴奋地前往投票。图自越通社

📝时评：歪曲越南宗教自由的论调可以休矣

近年来，每逢联合国人权理事会在瑞士日内瓦举行常会，一些对越南缺乏善意的组织就会抛出片面、歪曲的报告，攻击越南保障人权的情况，尤其聚焦于宗教、信仰自由问题。

政府常务副总理，国家反走私、贸易欺诈和假冒伪劣商品指导委员会主任范家足在会议上发表讲话。图自越通社

2026年上半年越南发现走私、贸易欺诈和假冒伪劣行为近6.8万起

今年上半年，走私、贸易欺诈、假冒伪劣及侵犯知识产权活动形势依然极其复杂，范围广、犯罪分子多，对生产经营、人民健康和信心造成不良影响。这是政府常务副总理，国家反走私、贸易欺诈和假冒伪劣商品指导委员会主任范家足在7月7日上午召开的指导委员会2026年上半年工作总结暨下半年方向和任务全国视频会议上作出的评价。

宣光省妇女直播带货。图自越通社

宣光省努力缩小少数民族妇女数字鸿沟

在数字化转型进程中，宣光省妇女正逐步转变思维，积极将技术应用于生产、经营和日常生活。从数字技能培训班到数字平台经营活动，许多会员已掌握技术，为经济发展和推动基层数字化转型作出贡献。

向地震灾民临时安置点运送生活必需品和食品。图越通社发

越南的温暖 点亮拉瓜伊拉的寒夜

在拉瓜伊拉州普拉亚格兰德海滩岸边，一顶顶临时搭建的绿色防水篷布下，今夜的海浪声似乎比往常更加低沉。它不再是昔日旅游胜地轻柔悦耳的背景音，而更像是在提醒人们那个地面剧烈震动的夜晚。

为儿童营造安全的网络空间

为儿童营造安全的网络空间

在科技迅猛发展，特别是人工智能（AI）出现的背景下，网络空间中侵害儿童行为的控和处置工作变得更加复杂、更具挑战性。建立儿童网络保护机制已成为一项紧迫要求，旨在为未来公民一代在日益扩展的数字世界中安全、自信成长并发挥创造力奠定坚实基础。

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。图自越通社

制定黑婆山黑腿白臀叶猴保护战略

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。近期调查结果提供了重要科学依据，为制定这一珍稀灵长类动物长期保护战略奠定了基础。