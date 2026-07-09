500个昼夜行动：接收战争遗物与烈士安葬档案

越通社胡志明市——胡志明市烈士遗骸搜寻、归集及身份确认工作指导委员会7月9日下午在胡志明市举行仪式，接收由美国德克萨斯理工大学战时失踪越南人搜寻倡议和项目研究小组移交的战争遗物及烈士安葬档案，包括3件烈士遗物的相关档案、21名烈士在K76A医院的埋葬地点示意图档案、926单位代号的解密档案，服务于烈士遗骸搜寻与归集工作。



胡志明市人民委员会副主席、市指导委员会主任阮孟强强调，每一页资料、每一张图片、每一种材质和文献以及复原的遗物都为本市提供宝贵信息，以更深入地了解烈士的信息，从而为推进烈士遗骸搜寻与归集工作作出贡献，履行将英雄烈士送回故乡的神圣使命。



胡志明市人民委员会副主席、市指导委员会主任阮孟强向德克萨斯理工大学所属的越南中心和萨姆·约翰逊越南档案馆代表、战时失踪越南人搜寻倡议和项目研究小组组长亚历克斯·蔡廷武移交感谢信。图自越通社

德克萨斯理工大学所属的越南中心和萨姆·约翰逊越南档案馆代表、战时失踪越南人搜寻倡议和项目研究小组组长亚历克斯·蔡廷武（Alex Thái Đình Võ）表示，该小组提供的资料来自德克萨斯理工大学超过270万页战场资料数据和美国国家档案馆以及美国国会图书馆超过300万页资料。他们将继续在历史资料研究阶段与越南开展合作并提供支持，以确定相关事件发生地点、涉及人员，并支持越南通过历史资料信息和DNA鉴定方法核实烈士遗骸信息。



此次接收战争档案和遗物不仅为专业工作补充了宝贵信息来源，还为连接各类历史数据，并整合证人、退伍军人、烈士亲属及地方政府的信息提供了契机，从而提高烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的效率。同时，这也是国际研究组织与越南职能机构在战后重建工作中开展合作与分享信息成效的有力证明，为通过切实而富有人文关怀的行动抚平历史伤痛作出贡献。（完）