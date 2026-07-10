越南监察部门查处违法违规金额约合17.02亿美元

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河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助
2026年6月2日在河内市第十七届人民议会（2026－2031年任期）第三次会议（专题会议）上通过《关于向河内市居民提供社会保障政策的决议》，其中河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助。
纪念西贡－嘉定市正式荣幸以胡志明主席名字命名50周年
50年前的1976年7月2日，在第六届国会第一次会议开幕式上，国会正式通过决议，将西贡-嘉定市命名为胡志明市。这不仅是一个具有历史意义的决定，还体现了党、国家和人民对敬爱的胡志明主席的深厚感情与无限感恩之情。
自2026年7月6日起河内市开放免费芯片公交卡登记
为进一步提升服务质量，为市民特别是老年人提供更加便捷的出行服务，河内市交通管理与运营中心（Tramoc）正式发行免费实体芯片电子公交卡，面向符合本市补贴公交线路免费乘车政策的乘客。旧版免费公交卡（未配备芯片）仍可继续使用至2026年12月31日，因此，仍在使用旧版公交卡的市民无需立即更换
2026年前6月越南GDP同比增长8.18%
026年上半年，越南全国经济社会发展总体保持积极向好态势，各行业、各领域均取得积极成效。2026年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长8.18%，高于2025年同期7.63%的增幅。
将首都河内建设成为科技、创新、数字技术和高价值服务中心
越南政府发布第158号决议，公布落实2026年3月17日政治局关于建设和发展新时代河内的第02号决议的政府行动计划。该计划的目标是以人民为发展的中心、主体、目标和动力，以人民生活质量和幸福为衡量标准，以创新、绿色转型、数字化转型和循环经济发展为核心动力，建设和发展首都，促进快速、可持续增长，提升河内新时代的竞争力。
推动河内市按照多层级、多层次、多极、多中心的城市群模式和空间结构发展
越南政府近日颁布关于越南政府落实越共中央政治局2026年3月17日颁布的关于新时代首都河内建设和发展的第02号决议的第158号决议。该行动计划以人民为中心，以创新、绿色转型、数字化转型和循环经济发展为主要动力，推动河内实现快速、可持续发展，不断提升首都综合竞争力。
《河内首都总体规划（百年愿景）》：路线图中的各项目标
河内市人民委员会于2026年5月13日颁布的第2512号决定，正式批准《河内首都总体规划（百年愿景）》。根据获批规划，《河内首都总体规划》以100年为发展愿景，按照2035年、2045年、2065年和2085年四个阶段分步实施。
自2026年起老年人每年至少可享受一次免费定期健康检查或疾病筛查
根据政府总理2026年6月22日签发的第1116/QĐ-TTg号决定，自2026年起老年人每年至少可享受一次免费定期健康检查或疾病筛查。
2026年上半年：烈士遗骸搜寻、归集与身份确认工作取得积极初步成效
在评估烈士遗骸搜寻、归集及身份确认工作国家指导委员会上半年的工作成果时，越共中央书记处书记、政府副总理、烈士遗骸搜寻、委员会主任范氏清茶指出，各军区及诸多地方积极参与、果断行动，取得了令人瞩目的初步成效。这些成果营造了良好的社会舆论，并在全社会广泛弘扬了感恩文化。
归仁跻身2026年全球最具吸引力的25大海滨旅游目的地
《孤独星球》于2026年6月公布的2026年全球最具吸引力的25大海滨旅游目的地名单，其中越南嘉莱省归仁跻身该榜单。
全国范围内收集身份不明烈士亲属DNA生物样本专项行动正式启动
2026年6月24日上午，越南公安部在河内总部举行全国范围内收集身份不明烈士亲属DNA生物样本专项行动正式启动仪式，面向尚未确认身份信息的烈士开展亲属DNA样本采集工作。这是“500天昼夜全力推进烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”框架内的一项重要活动，旨在迎接越南伤残军人和烈士日80周年。
苏林：每一位团干部要成为传播正能量的榜样
在胡志明共青团第十三次全国代表大会上发表讲话时，越共中央总书记、国家主席苏林强调每一位团干部要成为传播正能量的榜样，每一个基层团组织要是青年信赖的坚实依托，每一位共青团员要成为社区中的积极骨干。
苏林：党、国家和人民对 越南年轻一代寄予深厚信任
在胡志明共青团第十三次全国代表大会上发表讲话时，越共中央总书记、国家主席苏林希望每一位越南青年都要胸怀远大抱负，但要从日常小事做起：认真学习、创新劳动、诚实守信、严守纪律、心怀仁爱、勇于担当；以民族为荣、热爱同胞、尊崇法治、捍卫正义、勇于投身公共事业。
河内启动3个租赁住房和5个城市轨道交通项目建设
河内市人民委员会6月22日上午举行河内3个租赁住房建设投资项目和5个城市铁路项目开工仪式。
高平山水世界地质公园汇聚具有突出价值的风景名胜和历史文化遗迹
高平山水世界地质公园于2018年4月12日首次获得联合国教科文组织认可，这是一块拥有超过5亿年地质历史的土地。该公园面积超过3683平方公里，涵盖36个乡、坊的全部或部分地区，汇聚了许多具有突出价值的风景名胜和历史文化遗迹。
2026年夏季青年志愿服务活动：实践活动的意义
2026年夏季青年志愿服务行动自2026年4月至8月展开。今年的行动将结合地方实际情况开展一系列具体工程和项目，重点向边境地区、偏远地区、少数民族聚居区、受自然灾害影响地区以及困难较多地区倾斜资源和力量。
越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林：持续推进越南退伍军人协会全面发展
越南退伍军人协会第八次全国代表大会（2026－2031年任期）在河内召开，主题为“发扬胡伯伯部队精神，继承忠诚-团结-模范-革新传统，建设清廉、坚强、出色完成任务的越南退伍军人协会”。
致力于生态文明、绿色越南与和平、可持续的海洋
值此世界环境日（5月5日）和世界海洋日（6月8日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林已发表了题为“致力于生态文明、绿色越南与和平、可持续的海洋”的署名文章。
越南战略技术发展的20项任务
根据政府总理2026年5月8日签发的第808/QĐ-TTg号决定，政府总理向10个部委和中央机构部署20项科技与创新任务，以推动战略技术发展。
迈入新纪元的越南新闻：忠诚、创新、富有责任担当
2026年全国新闻节汇聚全国中央新闻媒体、各级记者协会及新闻教育培训机构约100个展位，集中展示越南新闻事业的发展成果与创新成就。