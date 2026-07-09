经济

及时为日本企业和投资者化解困难

日本一直是北宁省重要而可靠的合作伙伴，为当地工业化、现代化进程贡献良多。日本企业带来的不仅是资本，更包括先进技术、现代管理经验、严谨的劳动纪律、优质的质量文化、高度的社会责任感以及长远的发展视野。

会议现场。图自越通社
会议现场。图自越通社

越通社北宁省——7月9日下午，北宁省人民委员会召开会议，与日本企业代表和投资者会面，旨在倾听、交流与分享意见，并及时解决在投资、生产与经营过程中面临的困难和障碍；同时介绍该省在新阶段的发展潜力、优势、机制、政策及发展方向。

日本是重要且可靠合作伙伴

在会议致辞中，北宁省人民委员会副主席范文盛强调，越南与日本有着传统友谊、互信且不断深化的合作关系。建交50多年来，两国关系已提升为致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系。这是包括北宁在内的各地方加强与日本伙伴在高技术、高知识含量及高附加值领域合作的重要基础。

日本一直是北宁省重要而可靠的合作伙伴，为当地工业化、现代化进程贡献良多。日本企业带来的不仅是资本，更包括先进技术、现代管理经验、严谨的劳动纪律、优质的质量文化、高度的社会责任感以及长远的发展视野。众多日本集团和企业已选择北宁省作为长期投资生产基地。目前，全省累计吸引FDI项目约3,631个，注册资本总额逾506亿美元；其中日本项目约125个，注册资本近20亿美元。

特别是，2025年北宁省被越南工商联合会（VCCI）评为全国经济治理质量表现突出的五个地方之一。这些成果表明，北宁省不仅是发展速度较快的投资目的地，也是投资环境稳定、工业与FDI生态系统完善、能够与国际投资者长期同行的地方。

范文盛表示，北宁省设定建设成为中央直辖市，打造北部乃至全国重要增长极的目标。本省着力发展绿色、清洁、现代化工业和服务业，以科技、创新、数字化转型和高素质人力资源为支撑。

完善投资环境

本次会议为北宁省直接听取企业意见和建议提供了平台，从而继续完善投资环境，提高服务质量，并以务实、高效、长期的方向扩大合作。

在会议上，日本驻越南大使馆公使衔参赞渡边贵一（Watanabe Takakazu）希望北宁省为日本企业制定中长期发展规划提供便利，同时为日本企业反映困难和提出建议提供平台。此外，他还希望北宁省实施有关人力资源开发、交通和物流等基础设施建设等措施。

永旺梦乐城有限责任公司代表野岛正明表示，希望北宁省新永旺梦乐城项目投入运营后，成为集购物、餐饮、娱乐于一体的国际标准综合体。他同时表示，永旺将继续与北宁省有关部门保持密切配合，加快推进后续投资相关工作。

越南工商联合会副主席黄光防建议北宁省继续发展成为区域高科技及半导体制造中心，吸引人工智能、半导体芯片、机器人、自动化设备、研发中心以及未来产业等项目。该省需要加强日本企业与越南企业之间的对接，发展辅助工业，提高国产化率，并在北宁构建可持续供应链。

与此同时，北宁省应大力加强日本企业与省内高校、大专及职业培训机构在高素质人力资源培训方面的合作，以满足新技术产业的需求；研究制定更便捷的投资支持机制，缩短有关投资、土地、建设、环境及海关等手续办理时间，营造透明、稳定且可预期的投资环境。

会上，北宁省人民委员会主席决定成立日本投资促进与支持工作组，旨在接收信息，支持解决困难和障碍，提升投资促进、对接与吸引的效率，从而改善投资环境、增强竞争力，并对全省日本企业群体产生积极效应。（完）

越通社
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