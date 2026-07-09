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越老边境国防友好交流活动正式举行

第三届越老边境国防友好交流活动9日老挝人民民主共和国南昂口岸和越南乂安省清水口岸区域举行。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将和老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部长坎良•奥萨宋出席老越边防军事协调点建设项目奠基仪式。图自越通社
越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将和老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部长坎良•奥萨宋出席老越边防军事协调点建设项目奠基仪式。图自越通社

越通社河内——据越通社驻老挝记者报道，第三届越老边境国防友好交流活动9日老挝人民民主共和国南昂（Nam On）口岸和越南乂安省清水口岸区域举行。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将和老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部长坎良•奥萨宋（Khamliang Outhakaysone）大将共同主持本届活动。

在本届活动框架内，两国代表团在老挝波里坎塞省赛占蓬县南昂口岸第460号界碑区域开展了向界碑敬礼、为界碑描红、种植友谊树等多项富有意义的活动，并出席老越边防军事协调点建设项目奠基仪式。

其后，两国国防部部长一行看望慰问波里坎塞省塞占蓬县索布特乌村一所小学并发放慰问品和奖学金；走访赛占蓬县索布特乌村卫生院，赠送医疗设备。

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两国国防部部长向军医力量赠送礼物。图自越通社

在交流活动期间，两国军队还为边境地区人民进行义诊、健康咨询并免费发放药品，同时向当地部分家庭赠送种牛，支持他们发展经济。这些活动不仅有助于加深越老两国军队的特殊团结，也进一步增强了边境地区民众的信任。

第三届越老边境国防友好交流活动充分体现了国防外交的新理念，不仅聚焦防务合作，更将人民的利益置于核心位置。两国国防力量既是维护主权和安全的力量，也是推动社会发展、减贫济困、改善民生和深化两国民众交流的重要力量。该活动具有重要的政治、外交和军事里程碑意义，生动彰显了两党、两国、两军及两国人民之间伟大的友谊、特殊的团结、全面的合作以及战略对接关系。

第三届越老边境国防友好交流活动的成功将为两国军队在各领域进一步扩大合作关系，将边境地区建设成为和平、友好、稳定、合作与可持续发展的区域奠定重要基础；同时致力于不断深化和推动两党、两国、两军及两国人民之间伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系不断走深走实。（完）

越通社
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