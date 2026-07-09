外交部长黎怀忠：将国际承诺转化为可量化成果，明确责任与进度

越通社河内——7月9日上午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部主持召开跨部门会议，重点审查和督促国际承诺与协议落实情况。



黎怀忠在开幕致辞中强调，要将国际承诺和协议转化为服务国家发展的资源和具体可评估、可量化的成果。落实工作必须确保明确牵头单位、明确责任、明确进度、明确结果；同时及时识别困难和问题，提请主管部门审议处理，解决分工不具体和报告脱离实际的现象。



黎怀忠指出，国际承诺和协议的数量日益增多，涉及多个部委和地方，要求建立紧密的协调机制，明确实施牵头单位并经常更新进度以服务指导工作。外交部将继续发挥牵头作用，与各部委和地方在落实过程中并肩协作。



会上，外交部就审查、督促和报告国际承诺与协议落实情况的组织实施工作作了初步报告。据统计，自越共十三大任期开始至今，越南已签署1400多项国际承诺和协议；仅2026年初以来，在高层对外活动框架内就新增350多项承诺和协议。外交部已逐步完善跨部门协调机制，将承诺和协议落实跟踪系统投入数字化平台运行，组织培训，并颁布关于报告制度和数据更新的指引。迄今，已有1000多项不属于国家秘密目录的承诺和协议被更新至系统中，以服务于跟踪和汇总工作。



报告还显示，审查和督促工作逐步步入正轨，跟踪方式结合了报告和数字平台。然而，仍存在部分机构数据更新不充分、报告质量未能清晰反映进度、成果、困难和建议等问题。



会议重点评估了组织、跟踪、督促和协调落实国际承诺与协议的工作；同时审查了对经济社会发展具有重大影响、直接服务于国家增长目标的重点承诺和协议。



黎怀忠在会议总结中要求各部委和地方严格执行报告制度，在系统上充分更新信息；提高报告质量，朝着实质评估的方向发展，主动审查重点承诺、协议和项目；加强跨部门协调，及时报告出现的问题以进行处理。



他还要求主动准备合作内容和预计签署的文件，以有效服务高层对外活动，同时强调外交部将继续与各部委和地方密切配合，排除困难，推动有效落实国际承诺和协议，为调动外部资源服务国家发展和提升越南国际地位作出贡献。（完）

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