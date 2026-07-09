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法国小伙的纵贯越南跑步之旅

越通社驻巴黎记者报道，在历时一个多月穿林越岭、跑遍越南西北部地区后，法国籍小伙乔尔·帕洛（Joal Paillaud）已完成了其从越南最北端至最南端总长逾4200公里徒步跑步纵贯全越之旅的首个1000公里。

法国小伙的纵贯越南跑步之旅。图自越通社
法国小伙的纵贯越南跑步之旅。图自越通社

越通社巴黎——越通社驻巴黎记者报道，在历时一个多月穿林越岭、跑遍越南西北部地区后，法国籍小伙乔尔·帕洛（Joal Paillaud）已完成了其从越南最北端至最南端总长逾4200公里徒步跑步纵贯全越之旅的首个1000公里。这位20岁的大学生表示，此行不仅是一场体能上的极限挑战，越南人民的真诚与好客更给他留下了极其深刻的印象。

今年6月，乔尔·帕洛背起简便的背包，从宣光省龙鼓（Lũng Cú）旗台出发。在顺利完成第一阶段的行程后，他透露一切都在按计划推进，目前自己的身体状况依然保持良好。

回想起最初穿越越南北部山区的那段日子，乔尔·帕洛称这是一段“非凡”的经历。他表示，在出发前就曾听说过越南人的热情好客，但实际体验远超他的想象。

最令他难忘的经历之一发生他在沙坝（Sapa）附近的黄连国家公园森林中迷路的一天多里。在连续数小时找不到出路后，乔尔不得不激活了紧急信号发射装置，其远在法国的家人也已准备联系法国驻河内大使馆。就在此时，他遇到了当地居民，并在他们的热心引路下安全走出了森林。

除了这段惊险的插曲，一路上还有许多虽然质朴却刻骨铭心的相遇。乔尔讲述道，曾有一名14岁的男孩主动用英语向他打招呼，并送给他一包海苔。在完成了这1000公里的路程后，最让他难以忘怀的并非那些险峻的山路，而是沿途人们真诚的微笑、慷慨与好客，其中不少人还主动邀请他留宿。

本周初，乔尔·帕洛抵达了首都河内。接下来，他将沿着海岸线途经宁平省继续跑向美奈，以完成全长约4200公里的纵贯越南之旅。

乔尔表示，他对接下来的路程充满乐观。得益于后续地形更加平坦，他计划将日均跑步里程从约40公里提升至55公里。

据法国《西南报》（Sud Ouest）报道，乔尔经常在社交网络上分享自己的行程，吸引了众多网友的关注与加油助威。同时，他还推出了印有该活动标志的T恤进行义卖，以此筹集此次跑遍越南行程所需的费用。（完）

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越通社
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