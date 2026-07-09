三星加码越南人才培养 抢占AI与半导体制高点

越通社首尔——越通社驻首尔记者报道，7月8日，河内师范大学附属重点高中女学生黄香江，以美国高中毕业生学术能力水平考试（SAT）满分、雅思（IELTS）8.0成绩和越南高中毕业考试A01组合全国并列第一名的优异成绩，选择利用三星奖学金前往韩国科学技术院（KAIST）攻读计算机科学专业四年制本科。
业内人士认为，黄香江的案例反映了三星正在多个国家实施的“前瞻性人才培养”战略，旨在为人工智能（AI）、半导体、大数据和物联网（IoT）等战略科技领域储备高素质人才。
这一战略的核心在于三星创新校园（Samsung Innovation Campus）项目。该项目自2019年启动，目前已覆盖全球约40个国家，为当地青年提供人工智能（AI）、物联网（IoT）、编程、大数据等数字技术培训。
在海外市场中，越南被三星确定为高科技人才培养的重点国家。今年4月，三星（越南）公司与越南国家创新中心（NIC）、High Tech Vietnam配合在北宁省正式启动2026年三星创新校园项目。今年项目的一大亮点是首次增设半导体技术培训课程，在原有人工智能、物联网和大数据课程基础上进一步完善人才培养体系。
三星计划于2026年与约20所高等院校和大专联合培养2200余名学员。该项目的实施正值越南政府提出到2030年培养5万名半导体工程师的发展目标之际。
此外，三星还在越南建设了多个科技人才培养中心，配备科学、技术、工程和数学（STEM）实验室、扩展现实/虚拟现实（XR/VR）实践实验室以及半导体设计模拟实验室。今年6月，三星与河内国家大学下属技术大学、邮电技术学院和河内理工大学签署了2026—2028年阶段合作谅解备忘录。合作内容涵盖人才培养、科研合作、人力资源开发、奖学金、实习及招聘等多个领域。
根据合作备忘录，三星将向信息技术、人工智能、电子通信、多媒体及网络安全等专业优秀本科生和研究生提供约170亿越盾奖学金。自2012年至今，三星用于支持与越南高等院校合作项目的累计投入已达约1800亿越盾。
除了大学生培训之外，三星还针对全球68个国家的中学生推出探知未来（Solve for Tomorrow）项目，支持学生运用STEM知识解决社区实际问题。截至目前，该项目已吸引全球超过300万人参与。
在全球人工智能（AI）和半导体竞争日益激烈的背景下，三星持续扩大海外人才培养和奖学金项目，不仅体现了企业履行社会责任的承诺，也是其为未来的研发、生产和创新中心培养高素质人才的长期战略。（完）
乐金伊诺特在越南投建首家半导体基板生产工厂
越通社驻首尔记者报道，乐金伊诺特（LG Innotek）日前公布了在越南投建其首家半导体基板生产工厂计划，标志着乐金伊诺特在提升生产能力以及发展半导体封装解决方案业务方面迈出了重要一步。