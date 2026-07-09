三星加码越南人才培养 抢占AI与半导体制高点

越通社首尔——越通社驻首尔记者报道，7月8日，河内师范大学附属重点高中女学生黄香江，以美国高中毕业生学术能力水平考试（SAT）满分、雅思（IELTS）8.0成绩和越南高中毕业考试A01组合全国并列第一名的优异成绩，选择利用三星奖学金前往韩国科学技术院（KAIST）攻读计算机科学专业四年制本科。

业内人士认为，黄香江的案例反映了三星正在多个国家实施的“前瞻性人才培养”战略，旨在为人工智能（AI）、半导体、大数据和物联网（IoT）等战略科技领域储备高素质人才。



这一战略的核心在于三星创新校园（Samsung Innovation Campus）项目。该项目自2019年启动，目前已覆盖全球约40个国家，为当地青年提供人工智能（AI）、物联网（IoT）、编程、大数据等数字技术培训。



在海外市场中，越南被三星确定为高科技人才培养的重点国家。今年4月，三星（越南）公司与越南国家创新中心（NIC）、High Tech Vietnam配合在北宁省正式启动2026年三星创新校园项目。今年项目的一大亮点是首次增设半导体技术培训课程，在原有人工智能、物联网和大数据课程基础上进一步完善人才培养体系。



三星计划于2026年与约20所高等院校和大专联合培养2200余名学员。该项目的实施正值越南政府提出到2030年培养5万名半导体工程师的发展目标之际。



此外，三星还在越南建设了多个科技人才培养中心，配备科学、技术、工程和数学（STEM）实验室、扩展现实/虚拟现实（XR/VR）实践实验室以及半导体设计模拟实验室。今年6月，三星与河内国家大学下属技术大学、邮电技术学院和河内理工大学签署了2026—2028年阶段合作谅解备忘录。合作内容涵盖人才培养、科研合作、人力资源开发、奖学金、实习及招聘等多个领域。



根据合作备忘录，三星将向信息技术、人工智能、电子通信、多媒体及网络安全等专业优秀本科生和研究生提供约170亿越盾奖学金。自2012年至今，三星用于支持与越南高等院校合作项目的累计投入已达约1800亿越盾。



除了大学生培训之外，三星还针对全球68个国家的中学生推出探知未来（Solve for Tomorrow）项目，支持学生运用STEM知识解决社区实际问题。截至目前，该项目已吸引全球超过300万人参与。



在全球人工智能（AI）和半导体竞争日益激烈的背景下，三星持续扩大海外人才培养和奖学金项目，不仅体现了企业履行社会责任的承诺，也是其为未来的研发、生产和创新中心培养高素质人才的长期战略。（完）