越南首家企业荣获亚太地区智慧绿色港口称号

越通社西宁——西宁省隆安国际港成为越南首家在2026年亚太地区最佳实践奖（Best Practices Awards 2026）框架内获得美国弗若斯特沙利文咨询公司（Frost & Sullivan）授予“2026年度智慧绿色港口企业”（Smart Green Port Company of the Year 2026）奖项的企业。这是越南港口行业在绿色港口、智慧港口和可持续物流发展进程中的新里程碑，巩固越南港口在数字化转型和现代物流发展趋势中的地位。



隆安国际港董事长兼总经理武国辉表示，该奖项是国际社会对隆安国际港坚持落实发展战略的认可，即以技术、绿色转型和运营效率为基础，提升竞争力，为客户和合作伙伴创造可持续价值。



据企业介绍，隆安国际港已构建集成数字生态系统，与SAP S/4HANA、TOS、E-Port和WMS等企业管理和港口运营平台相结合，连接码头、仓储、运输与客户。技术应用有助于提高运营效率、增强透明度并优化物流链运行。



在推进数字化转型的同时，该企业还实施多项绿色发展措施，如安装屋顶太阳能发电系统、设备电气化、使用电动起重机以及多种节能方案，朝着越南“净零排放”目标迈进。



在7月7日至9日举行的2026年东盟港口与物流会议暨展览会上，隆安国际港代表介绍智慧绿色港口模式，分享数字化转型和发展港口—工业—物流一体化生态系统等经验。



另一个值得关注的成果是，隆安国际港被组委会选为2027年东盟港口与物流会议暨展览会的主办港（Host Port），该活动预计于2027年3月23日至25日在胡志明市举行。



武国辉表示，隆安国际港成为越南首家获得弗若斯特沙利文表彰的企业，并获选为2027年东盟港口与物流会议暨展览会主办港，这为向国际伙伴展示越南港口实力、物流能力和投资环境提供了重要契机。今后，隆安国际港将继续扩大基础设施投资，加快技术应用和绿色物流解决方案开发，为提升越南港口竞争力、促进区域及国际供应链互联互通作出贡献。（完）

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