越南首个驻泰国普吉名誉领事馆成立

越通社河内——据越通社驻泰国记者报道，7月9日，越南首个驻泰国普吉名誉领事馆正式开馆，领区范围涵盖普吉府、攀牙府、甲米府、董里府、沙敦府、拉廊府、宋卡府和素叻他尼府等泰国南部8个沿海府。



越南驻泰国大使范越雄在仪式上强调，历经半个世纪的发展，泰越两国关系已提升为全面战略伙伴关系，开启了战略互信更加深厚、合作更加广泛、成果更加务实的新发展阶段。



范越雄表示，在普吉设立名誉领事馆体现了双方在安达曼海经济门户地区加强双边合作的承诺，同时也满足了泰国南部日益增长的领事服务、公民保护和越南社群支持需求。他向塔内·坦提披里亚吉先生获任越南驻普吉首任名誉领事表示祝贺，并强调越南驻曼谷大使馆将全力配合，支持其顺利履职。



越南驻泰国大使范越雄发表讲话。图自越通社

塔内·坦提披里亚吉承诺将推动贸易、投资、旅游、教育、文化和民间交流等领域合作；在普吉和泰国南部推广越南形象，同时对所辖区域内的越南公民开展领事保护和协助工作。



开馆仪式结束后，“2026年越南与普吉对接”论坛举行，吸引两国60家企业代表出席。会上，越南航空介绍了胡志明市-普吉直飞航线，每周4个往返航班，自7月2日起正式运营。



值此机会，普吉Kajonkiet国际学校与清化省诺贝尔学校签署合作备忘录。（完）