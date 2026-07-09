越南与以色列加强高科技农业领域对接

越通社河内——据越通社驻特拉维夫记者报道，7月9日上午，越南驻以色列大使馆以线上线下相结合方式举办2026年越南-以色列高科技农业对接研讨会。
本次研讨会是在越南与以色列建交33周年之际举办，旨在推动高科技农业合作，打造交流实际需求、介绍技术解决方案、对接企业、寻找投资和技术转让机会的平台。
越南驻以色列大使阮岐山在开幕致辞中强调，在越南大力推进农业重组、提高附加值、实现可持续发展并应用科技创新的背景下，两国合作潜力巨大。他希望研讨会将进一步扩大两国地方、企业和研究院所之间的务实合作。
研讨会上，以色列经济和工业部代表及专家介绍了双方贸易、投资合作前景以及智能灌溉、温室、微生物技术、采后解决方案、水产养殖和数字化转型等多项高科技农业解决方案。
以色列科学家还分享了物联网应用灌溉系统、节水技术、耐旱耐盐耐热作物品种、育种技术、循环水养殖系统和深海网箱养殖模式等研究成果。
会上，越南专家越南农业领域推动人工智能（AI）、机器人和数字技术应用现状。越南各地、高校和研究院所代表介绍发展高科技农业的需求、技术应用中的困难，以及在人才培养、技术转让、科学研究和试点模式实施等方面的合作需求。（完）
越南驻以色列大使馆就当地复杂形势向在以越南人发出安全提醒
越南驻以色列大使馆建议在以越南人经常关注以色列后方司令部的指导，准备好前往最近避难所的方案，远离高危区域，如化工厂、工业区、机场、海港等关键基础设施。