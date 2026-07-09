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越南与以色列加强高科技农业领域对接

据越通社驻特拉维夫记者报道，7月9日上午，越南驻以色列大使馆以线上线下相结合方式举办2026年越南-以色列高科技农业对接研讨会。

研讨会现场。图自越通社
研讨会现场。图自越通社

越通社河内——据越通社驻特拉维夫记者报道，7月9日上午，越南驻以色列大使馆以线上线下相结合方式举办2026年越南-以色列高科技农业对接研讨会。

本次研讨会是在越南与以色列建交33周年之际举办，旨在推动高科技农业合作，打造交流实际需求、介绍技术解决方案、对接企业、寻找投资和技术转让机会的平台。

越南驻以色列大使阮岐山在开幕致辞中强调，在越南大力推进农业重组、提高附加值、实现可持续发展并应用科技创新的背景下，两国合作潜力巨大。他希望研讨会将进一步扩大两国地方、企业和研究院所之间的务实合作。

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越南驻以色列大使阮岐山发表讲话。图自越通社

研讨会上，以色列经济和工业部代表及专家介绍了双方贸易、投资合作前景以及智能灌溉、温室、微生物技术、采后解决方案、水产养殖和数字化转型等多项高科技农业解决方案。

以色列科学家还分享了物联网应用灌溉系统、节水技术、耐旱耐盐耐热作物品种、育种技术、循环水养殖系统和深海网箱养殖模式等研究成果。

会上，越南专家越南农业领域推动人工智能（AI）、机器人和数字技术应用现状。越南各地、高校和研究院所代表介绍发展高科技农业的需求、技术应用中的困难，以及在人才培养、技术转让、科学研究和试点模式实施等方面的合作需求。（完）

越通社
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