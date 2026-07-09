越共中央总书记、国家主席苏林建议扩大与比利时、挪威、荷兰和巴西务实合作

越通社河内——7月9日，越共中央总书记、国家主席苏林分别会见前来辞行的比利时、挪威、荷兰和巴西驻越南大使。苏林表示，越南高度重视与各伙伴国的关系，希望继续深化各领域务实合作，为促进和平、可持续发展和国际经济合作作出贡献。



苏林高度评价各位大使在任期内为推动双边关系发展所作的积极贡献，并相信他们在新的工作岗位上将继续发挥桥梁作用，推动双边关系不断迈上新台阶。



会见比利时驻越大使时，苏林表示，越南始终视比利时为欧盟重要伙伴，高度评价近年来两国关系取得的积极进展，特别是2025年比利时国王和王后对越南进行国事访问后，双方合作进一步深化。苏林感谢比利时政府、议会和人民长期关心并支持越南橙剂受害者，高度评价比利时众议院成为首个通过决议呼吁支持越南橙剂受害者的外国议会。



他指出，比利时在港口、物流、高科技农业、绿色农业、半导体、创新、人才培养和可持续发展等领域具有优势，希望双方进一步拓展合作，推动具有标志性意义的投资项目落地，加强海洋经济、海运及地方合作。



越共中央总书记、国家主席苏林会见挪威驻越大使希尔德·索尔巴肯 图自越通社





会见挪威驻越大使时，苏林表示，越南重视与挪威——最早与越南建交的西欧国家之一——发展合作关系，高度评价挪威长期以来为越南经济社会发展和实现可持续发展目标提供的支持。



苏林指出，两国于2026年4月签署的《绿色战略伙伴关系谅解备忘录》是双边关系的重要里程碑，建议双方继续加强海洋经济、可再生能源、绿色转型、循环经济、应对气候变化、科技合作及民间交流等领域合作。苏林还表示，越南与欧洲自由贸易联盟日前完成自贸协定谈判，将为越南与包括挪威在内的成员国开启新的合作阶段。



苏林会见荷兰王国驻越南特命全权大使基斯·范巴尔（Kees van Baar）图自越通社





会见荷兰驻越大使时，苏林强调，越南高度重视与荷兰的全面伙伴关系，高度评价荷兰将越南视为本地区重要合作伙伴。双方一致同意继续发挥应对气候变化与水资源管理、可持续农业和粮食安全等战略合作机制的作用。苏林建议双方加强科技创新、数字化转型、半导体、水资源管理、海洋经济、绿色基础设施和可持续增长等领域合作，推动创新中心对接，扩大对基础设施和高科技领域投资，为未来提升双边关系创造条件。





苏林会见巴西联邦共和国驻越南大使马尔科·法拉尼。图自越通社





会见巴西驻越大使时，苏林表示，越南始终视巴西为拉美最重要的合作伙伴之一，高度评价巴西在推动多边主义、南南合作和可持续发展方面发挥的作用。苏林指出，自2024年11月两国关系提升为战略伙伴关系以来，双边关系实现快速发展，建议双方有效落实2025-2030年行动计划，尽快完成巴西承认越南市场经济地位的相关程序，共同推动越南与南方共同市场优惠贸易协定谈判，力争到2030年双边贸易额达到150亿美元，同时拓展数字化转型、人工智能、清洁能源、生物燃料、科技创新及应对气候变化等领域合作。



各国大使高度评价越南近年来取得的发展成就，赞赏越南国际地位和影响力的提升，并表示将在新岗位上继续积极推动本国与越南友好合作关系发展。大使们希望与越南进一步扩大经贸投资、科技创新、数字化转型、教育、文化、民间交流等领域合作，在地区和国际多边框架下加强协调配合，推动双边关系朝着更加务实、高效、可持续的方向发展。（完）