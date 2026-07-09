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林同省推动与印度尼西亚旅游合作 拓展国际游客市场

为加强越南与印度尼西亚旅游合作，推动企业对接，吸引国际游客，9日下午，林同省文化、体育与旅游厅在林园坊—大叻市举办“林同省与印度尼西亚合作伙伴旅游发展交流与对接活动”。

林同省与印尼伙伴旅游合作发展对接交流活动现场。图自越通社
林同省与印尼伙伴旅游合作发展对接交流活动现场。图自越通社

越通社林同省——为加强越南与印度尼西亚旅游合作，推动企业对接，吸引国际游客，9日下午，林同省文化、体育与旅游厅在林园坊—大叻市举办“林同省与印度尼西亚合作伙伴旅游发展交流与对接活动”。

出席活动的有印度尼西亚驻胡志明市总领事馆代表、印度尼西亚旅游企业协会（ASITA）巴厘省分会代表、印度尼西亚旅游企业，以及林同省有关部门、单位和旅游企业代表。

林同省文化、体育与旅游厅副厅长阮兰玉在活动上表示，印度尼西亚是林同省优先拓展的潜力国际客源市场之一。目前，印度尼西亚游客仅占林同省国际游客总量的约0.4%，表明双方旅游合作与增长空间仍然十分广阔。

阮兰玉表示，凭借文化相似性、地理距离便利以及不断增长的旅游需求，林同省希望进一步扩大与印度尼西亚合作伙伴的合作，促进双向游客交流，为两国旅游企业和游客带来切实利益。

为有效开发这一市场，林同省旅游业将支持企业开发旅游产品，完善旅游线路，加强推广宣传，特别关注穆斯林游客市场；同时提升服务质量和人力资源水平，逐步满足国际游客的服务标准。

印度尼西亚驻胡志明市总领事卡罗琳娜·蒂南贡认为，大叻市及林同省拥有独特的自然景观、宜人气候、丰富文化资源和特色农业优势，符合印度尼西亚游客休闲度假、探索自然和体验文化的需求。双方旅游合作不仅可拓展至生态旅游、社区旅游、健康养生旅游、会展旅游（MICE）、教育交流等领域，还可进一步发展适合穆斯林游客的友好型服务。

活动期间，两国代表和企业围绕旅游潜力与优势进行交流，介绍符合不同市场需求的旅游产品，寻找合作机会，开发新的旅游线路，扩大国际游客来源。

根据活动安排，6日至9日，印度尼西亚企业代表团对林同省东部地区和中心区域的多个旅游目的地及特色产品进行了考察，包括白沙丘U&ME、藻泥矿泉中心、美奈NovaWorld旅游综合区、波沙努占婆塔、大叻花卉高原、达坦拉瀑布旅游区、大叻Delight Park以及大叻缆车等，以评估开发适合印度尼西亚市场和Halal游客群体的旅游产品的可能性。

林同省文化、体育与旅游厅表示，此次系列对接活动有助于推广当地旅游目的地形象，促进两国企业合作，同时创造加强航空连接、丰富国际游客市场、扩大越南与印度尼西亚投资、贸易及文化交流合作的机会。

2026年前6个月，林同省接待游客近1200万人次，其中国际游客约82.5万人次，旅游收入超过3.331万亿越南盾。这些成果为当地进一步加强旅游推广、拓展国际市场奠定基础，其中印度尼西亚被确定为未来重点发展的国际客源市场之一。(完)




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越通社
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