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第三届越老边境国防友好交流活动: 深化越老传统友谊

7月9日，越南政府总理、中央实施国家目标计划指导委员会主任黎明兴主持了该指导委员会第一次会议。

此前，政府总理决定成立并颁布了中央实施4项国家目标计划指导委员会的组织运作制度，这4项计划包括：新农村建设、可持续减贫及少数民族和山区经济社会发展；文化发展计划；卫生、人口与发展计划；现代化与提高教育培训质量计划。

会议集中评估各项国家目标计划的实施成果、各环节的部署情况，特别是完善机制、政策、资金拨付进展情况。

黎明兴在总结讲话中表示，在财政预算仍有困难的背景下，国会和政府为国家目标计划安排了较大的预算。各级各部门、各机关和地方必须集中协调，确保项目进度，完成既定目标。

黎明兴高度评价农业与环境部作为指导委员会常设机构发挥了良好作用；与民族与宗教部协调配合，在最快时间内部署新农村建设、可持续减贫及少数民族和山区经济社会发展国家目标计划。

此外，他说资源的分配和使用必须符合目标、对象，有重点、有核心；不分散、不重叠、不产生流失、浪费和消极现象；力争2026年内实现项目资金到位率为100%目标，包括3个2021至2025年计划结转至2026年的超过1.7万亿越盾资金。这项任务应被确定为衡量各机关、地方领导工作结果的内容。

黎明兴强调大力向地方分权，以最终结果进行评价，各部委进行检查监督，对不明确的内容进行具体指导，确保实现党和国家制定的各项目标。（完）

#越老边境 #国防 #边境
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