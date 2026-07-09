越南旅游协会首届行业奖颁出 106个奖项揭晓

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越通社河内——7月9日，越南旅游协会与宁平省人民委员会在宁平省联合举办2026年VITA Awards颁奖典礼，旨在表彰在目的地管理、推广与开发、产品建设、服务质量提升及旅游领域创新等方面取得突出成绩的地方、企业和组织。

越南旅游协会常务副主席高氏玉兰表示，2026年VITA Awards是按照建设一个权威、客观、透明的行业奖项方向举办的首届赛事，有助于传播品牌、鼓励创新、推动数字化转型和绿色转型、发展负责任旅游，并提升越南旅游业的竞争力。

宁平省旅游厅厅长裴文孟在典礼上致辞时表示，宁平省将继续与企业界并肩同行；改善营商投资环境；发展配套基础设施；推进行政改革、数字化转型和绿色转型；发展人力资源、实现产品多元化、加强区域联动和扩大国际合作，致力将宁平打造成为越南乃至区域领先的目的地。

越南国家旅游局副局长范文水表示，凭借安全稳定的目的地优势、多样化的产品以及宽松的签证政策，越南旅游业正保持积极增长态势，为2026年实现接待2500万人次国际游客的目标奠定基础，为国家两位数增长目标作出贡献。

在颁奖典礼上，组委会共颁发了 106个奖项，涵盖 9个类别，包括2025年地方旅游管理机构为出台突破性、创新性旅游发展政策提供参谋服务先进单位；2025年最佳旅游村；领先目的地-景点-旅游公园；领先新旅游产品、创新独特产品；领先旅行社；领先住宿和餐饮服务单位等。（完）

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