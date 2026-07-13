推动公平能源转型与绿色转型

越通社河内——如果越南能源使用效率提高10%，可帮助国内生产总值（GDP）增长约1%，同时减少能源消耗和排放，并提高各家庭的可支配收入。这一结果表明，设计合理的能源转型政策可以同时带来经济、环境和社会效益。



该信息是在7月13日于河内举行的“为越南构建能源社会核算矩阵（ESAM）以促进公平能源转型与绿色转型”研讨会上公布的。该研讨会由越共中央政策战略部下属政策战略研究院与联合国开发计划署联合举办。



研究结果基于一套新的分析工具，旨在支持基于证据的政策制定。该工具的核心是能源社会核算矩阵，它在同一分析框架内反映了生产、能源使用、家庭收入和排放之间的关联。结合经济模拟模型，ESAM可以评估能源转型方案以及外部冲击（如能源价格波动）对经济增长、能源安全和各居民群体收入的影响。



越共中央政策战略部副部长阮德忠在研讨会上发言时，高度评价各机构、组织在构建服务于政策制定的数据和工具方面的协调配合。他建议继续完善和更新这些工具；同时推动节约用能、发展可再生能源、破解基础设施和电力市场瓶颈，确保农村地区和弱势群体的公平能源转型以及完善金融、碳定价和绿色转型资源动员等方面的政策。



据联合国开发计划署（UNDP）驻越南代表处首席代表拉姆拉·哈利迪（Ramla Khalidi）表示，ESAM是评估能源转型政策对经济、社会及收入分配影响的有用工具。该研究使用越南数据，有助于明确受益群体和受影响群体，从而支持制定既能保障能源安全、保护环境又能促进社会公平的政策。当出现新的政策需求时，这套工具也可由越南各机构继续更新和使用。（完）





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