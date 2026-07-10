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加大基础设施建设投资力度 为同塔省沿海经济走廊发展注入新动能

为落实越南海洋经济可持续发展战略，同塔省正着力加大交通基础设施建设投资力度，发展工业园区、港口和物流服务，逐步打造东部沿海经济走廊。凭借优越的区位优势和不断完善的交通网络，该区域有望成为新的增长引擎，进一步促进区域互联互通、吸引投资，推动海洋经济朝着绿色、可持续方向发展。

嘉顺一号和嘉顺二号产业集群全景。图片来源：越通社
嘉顺一号和嘉顺二号产业集群全景。图片来源：越通社

越通社同塔省——为落实越南海洋经济可持续发展战略，同塔省正着力加大交通基础设施建设投资力度，发展工业园区、港口和物流服务，逐步打造东部沿海经济走廊。凭借优越的区位优势和不断完善的交通网络，该区域有望成为新的增长引擎，进一步促进区域互联互通、吸引投资，推动海洋经济朝着绿色、可持续方向发展。

根据同塔省规划（2021-2030年阶段与2050年远景）调整方案，东部沿海经济走廊被确定为该省五大重点经济走廊之一。依托32公里海岸线、河口港口资源以及日益完善的综合交通网络，该区域将重点发展现代工业、物流、港口服务和海洋经济，契合越南2030-2045年可持续海洋经济发展的总体目标。

为实现上述目标，同塔省正优先推进交通基础设施同步建设，为经济发展和招商引资夯实基础。其中，864号省道项目正逐步完善沿前江干线交通体系，将沿海地区与省内城市、工业中心及国家交通网络紧密连接。

与此同时，计划于2027年开工建设的沿海公路项目将与西宁省和永隆省形成跨区域交通走廊。项目建成后，不仅将促进货物运输和物流业发展，还将拓展沿海地区城市、工业和旅游的发展空间，进一步提升九龙江三角洲地区应对气候变化的能力。

同塔省交通工程建设项目管理委员会表示，各项投资审批工作正有序推进，确保重点项目按计划实施，为充分发挥区位优势和海洋经济潜力奠定坚实基础。

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同塔省嘉顺乡嘉顺一号产业集群内的TICCO混凝土一人有限责任公司租赁土地上的生产设备。图片来源：越通社

在推进基础设施建设的同时，同塔省还着力发展东部地区工业园区和工业集群，推动经济结构优化升级。嘉顺一号和嘉顺二号产业集群已陆续吸引农林水产品加工、工业制造及出口等领域企业入驻，为当地创造数千个就业岗位。

值得关注的是，同塔省已批准投资建设占地近300公顷的帅腊（Soài Rạp）石油服务工业园项目，重点发展港口配套产业、物流服务及相关工业。同时，可再生能源、风电、绿色氢能、综合港口和智慧城市等多个项目也正在积极推进，为海洋经济多元化发展和优化投资环境注入新动力。

同塔省人民委员会常务副主席陈文勇表示，未来，同塔省将把东部海洋经济区建设作为长期发展战略的重要方向，重点吸引农产品加工、物流、港口、机械制造及高新技术产业等高附加值产业，逐步培育新的经济增长极。

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同塔省嘉顺乡嘉顺一号产业集群内一家外资企业的厂房。图片来源：越通社

同塔省政府领导表示，同塔省将继续有效整合各类投资资源，加强与区域内各地的协调合作，统筹推进交通基础设施、工业园区、沿海经济区和生态城市建设，不断提升区域竞争力，拓展发展空间，进一步吸引国内外投资。

在越南大力推动绿色、可持续和开放型海洋经济发展的背景下，东部沿海经济走廊的建设不仅将为同塔省培育新的经济增长动力，也将进一步加强九龙江三角洲与东南部地区以及国际海上航运网络的互联互通。随着一系列基础设施和产业项目的实施，该地区有望充分释放海洋经济潜力，促进物流产业发展，提升区域综合竞争力，并为越南新时期实现可持续发展目标作出积极贡献。（完）

越通社
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