经济

胡志明市推出数字化投资促进基础设施试行版

7月9日，胡志明市人民委员会公布“数字环境下的投资促进基础设施”（HCMCInvest）试行版。该平台标志着胡志明市投资促进工作由传统方式向以人工智能和数据为基础的数字化模式转变，旨在实现信息标准化，并与全球投资者建立透明连接。

胡志明市推出数字化投资促进基础设施试行版。图自越通社
胡志明市推出数字化投资促进基础设施试行版。图自越通社

越通社胡志明市——7月9日，胡志明市人民委员会公布“数字环境下的投资促进基础设施”（HCMCInvest）试行版。该平台标志着胡志明市投资促进工作由传统方式向以人工智能和数据为基础的数字化模式转变，旨在实现信息标准化，并与全球投资者建立透明连接。

消除信息壁垒，营造公平投资环境

胡志明市人民委员会主席阮文得在活动上表示，HCMCInvest提供关于规划、基础设施、土地基金和优先领域的透明数据，有助于消除信息壁垒，为企业营造公平的投资环境。

阮文得表示，长期目标是建设现代化、透明的数字基础设施，帮助投资者快速获取官方信息，缩短市场调研时间，从而改善投资环境，提升城市竞争力。由于这是一个大型系统，在复杂的数字环境中运行，HCMCInvest将根据实际体验和企业、民众的反馈意见继续进行完善。

越南科技部国家数字化转型局局长陈维宁评价称，胡志明市是建设数字投资促进平台的先锋地方。发展基于数据的基础设施并集成人工智能，符合利用技术进行深度数据分析的趋势，有助于更快速、更准确地处理信息。

革新促进模式，以数据和人工智能为基础

据Arobid.com主席陈文九介绍，HCMCInvest是胡志明市投资促进工作现代化进程中的一个里程碑，同时具体化了国家科技发展、创新和数字化转型的主张。该平台体现了基于数据和人工智能革新投资促进模式的决心，优化对投资者的支持，同时采取边实际运行边评估完善的方式推进。

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ITPC与Arobid.com签署了关于HCMCInvest管理、运营和开发合作协议。图自越通社

HCMCInvest的发展反映了政府与科技企业合作模式的有效性。其中，政府发挥定向作用，胡志明市贸易与投资促进中心（ITPC）协调数据，科技企业则提供技术解决方案。

在活动框架内，ITPC与Arobid.com签署了关于HCMCInvest管理、运营和开发合作协议；Arobid.com还与S&P Global签署了战略合作协议，旨在提高数据质量，提升信息可信度，增强胡志明市投资环境对国际资本的吸引力。（完）

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