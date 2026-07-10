2026年越日文化节开幕 推动面向可持续未来的合作

越通社河内——7月9日晚，岘港市人民委员会在东海公园举行2026年岘港越日文化节开幕式。该活动于7月9日至12日举行，旨在加强文化交流，推动岘港与日本各地方、企业和伙伴在多个领域的合作。

岘港市人民委员会副主席、文化节组委会主任阮氏英诗在开幕式上表示，经过多次举办，越日文化节已成为岘港市具有代表性的对外活动，为巩固岘港与日本各地方和伙伴日益紧密的合作关系作出了贡献。文化节不仅是两国文化交融、传播传统与现代价值的契机，更是推动投资、贸易、旅游、教育、科技和民间交流的重要桥梁。

值此机会，组委会举行以"全面战略伙伴——迈向可持续未来"为主题的日本岘港相约会议，就投资、金融、文化、旅游和地方发展等领域的合作方向进行了交流。会议期间还举行了岘港与日本各地方、企业之间多项合作备忘录的交换和签署仪式。

日本驻越南特命全权大使伊藤直树（ITO Naoki）在活动上表示，岘港正朝着成为现代、智慧、宜居都市的方向强劲发展，目标是成为全球化城市，同时是以科技为中心的新的增长模式试点都市。伊藤直树表示，日方将调动公私部门力量，配合和支持岘港市按照这一方向加强合作。

伊藤直树相信，日本与岘港市的合作关系将继续拓展，助力岘港作为中部地区增长极强劲发展，从而为越南的共同发展作出积极贡献。

2026年岘港越日文化节设有近百家展位，展示越日两国文化、美食、旅游、产品和服务，岘港与日本伙伴合作成果展以及多项文化体验活动。

值得一提的是，日本柔道与越南越武道联合表演、赤脚马拉松赛、越日友谊足球赛、棒球5体验、盆踊舞与越南竹竿舞交流、Cosplay变装大赛等一系列文化和体育交流活动成为越日文化节的亮点。

2026年岘港越日文化节期间，日本代表团还实地考察了岘港第二软件园、国际金融中心、高科技园区和各工业园区，了解该市投资环境和战略发展方向。

自2014年来，经过十多年的举办，岘港越日文化节已成为两国地方、企业和民众有效对接的平台，为推动越日全面战略伙伴关系作出贡献，同时宣传岘港作为充满活力、友好和融入国际的目的地形象。（完）