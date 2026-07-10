美食助力越南特色文化走进欧洲与世界

越通社河内——越通社驻欧洲记者报道，越南驻奥地利大使馆近日同“我们爱越南河粉”协会（We Love Phở）、宁平餐饮文化协会以及来自越南8位顶尖厨艺大师与餐饮专家，在奥地利首都维也纳的“西贡河粉”（Phở Saigon）餐厅举办了越南河粉及餐饮文化推介活动。



据悉，该活动是越南餐饮文化欧洲巡回推介之旅的一部分，该行程共设9站，横跨欧洲6个国家。



在各个停靠站，推介活动内容形式丰富多样，包括现场演示越南河粉及传统美食制作、举办餐饮文化座谈会、开展国内餐饮大师与当地厨师的专业交流以及与餐饮企业对接，在国际市场上共同塑造越南美食的专业形象。



活动吸引了来自奥地利政府各部委、各国驻奥大使、临时代办、各国际组织驻维也纳代表，以及当地侨胞、企业和奥地利及欧洲各界友好人士共近百名代表出席，现场反响热烈，再次彰显了越南美食遗产的强大吸引力。



越南驻奥地利大使武黎泰黄在致开幕辞时高度评价了“我们爱河粉”协会发起的越南河粉与餐饮文化欧洲巡展推介之旅的倡议以及宁平餐饮文化协会和8位餐饮大师的积极参与。武黎泰黄大使强调了文化外交的重要性，并表示美食是促进不同文化与国家间相互连接最强劲催化剂之一。



武黎泰黄大使强调，河粉是民族的骄傲，是通过美食所展现的越南文化特质与精神。每一碗河粉不仅是一道佳肴，还是历代传承的民间智慧、餐饮艺术与文化记忆的结晶，为推动越南特色文化走向世界发挥了重要作用。



武黎泰黄大使透露，越南目前正在编制科学档案，争取将河粉列入联合国教科文组织（UNESCO）非物质文化遗产名录。此举不仅旨在将河粉作为人类非物质文化遗产予以尊崇，还为其成为国家文化品牌创造了机遇，进而有助于提升越南旅游的吸引力，并为餐饮领域的文化产业拓展发展空间。（完）

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