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今年上半年赴越俄罗斯游客人数同比大增

越通社驻莫斯科记者引述俄罗斯旅游运营商协会（ATOR）的报告称，今年上半年，赴越南旅游的俄罗斯游客人数超74.2万人次，是去年同期的2.8倍。至此，俄罗斯已成为继中国和韩国之后，越南的第三大主要客源市场。

俄罗斯游客在大叻爱情谷体验参观玻璃桥。图自越通社
俄罗斯游客在大叻爱情谷体验参观玻璃桥。图自越通社

越通社河内——越通社驻莫斯科记者引述俄罗斯旅游运营商协会（ATOR）的报告称，今年上半年，赴越南旅游的俄罗斯游客人数超74.2万人次，是去年同期的2.8倍。至此，俄罗斯已成为继中国和韩国之后，越南的第三大主要客源市场。

俄罗斯旅游运营商协会表示，今年7月，越南在俄罗斯包机游销售额中位列第四，市场份额达7.8%，同比上升3.2%，并超越了泰国（4.7%）和中国（4.3%）。随着阿联酋退出相关旅游市场以及俄罗斯国内旅游份额的下降，亚洲海滨胜地在需求转移中实现受益。得益于积极拓展航线网络，越南在竞争中反超泰国。

法国小伙的纵贯越南跑步之旅。图自越通社

法国小伙的纵贯越南跑步之旅

越通社驻巴黎记者报道，在历时一个多月穿林越岭、跑遍越南西北部地区后，法国籍小伙乔尔·帕洛（Joal Paillaud）已完成了其从越南最北端至最南端总长逾4200公里徒步跑步纵贯全越之旅的首个1000公里。

旅游业内专家预测，今年下半年俄罗斯客源市场的增长势头仍将保持高位。各大旅游公司已在夏季推出了多条飞往岘港的航线，并计划于秋季增设直飞富国岛的航班。若能保持现有增速，到今年年底，越南接待俄罗斯游客有望突破150万人次大关。

此前，俄罗斯旅游博客“自飞”主理人曾用一句话总结了越南旅游的风靡程度：“比土耳其更实惠，比泰国更多彩”。该博主指出了越南吸引俄罗斯游客的五大核心要素：一是拥有直飞航班且签证手续简便；二是价格极具吸引力（堪称亚洲最具性价比的度假胜地）；三是住宿设施完善，能满足各种偏好；四是环境安全、热情好客（这对俄罗斯游客至关重要）；五是充满色彩的气氛、引人入胜的游览线路以及美味的咖啡。（完）

越通社
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