经济

胡志明市出口加工区、工业园区吸引投资超26亿美元

今年上半年，胡志明市各出口加工区和工业园区吸引投资超26亿美元，相当于全年计划的61%以上。值得注意的是，多个新投资项目集中于高科技、数字化转型和绿色转型领域，符合胡志明市在全球供应链重构背景下提升竞争力的战略方向。

协福乡协福工业园是胡志明市最大的工业园。图自越通社
协福乡协福工业园是胡志明市最大的工业园。图自越通社

越通社胡志明市——今年上半年，胡志明市各出口加工区和工业园区吸引投资超26亿美元，相当于全年计划的61%以上。值得注意的是，多个新投资项目集中于高科技、数字化转型和绿色转型领域，符合胡志明市在全球供应链重构背景下提升竞争力的战略方向。

上述信息由胡志明市出口加工区和工业园区管理委员会副主任陈越河在7月9日下午胡志明市人民委员会举行的经济社会情况定期新闻发布会上公布。

其中，在上半年该市各出口加工区和工业园区吸引的26亿美元投资中，外商投资近16亿美元，包括65个新批项目，注册资金总额超8.67亿美元，以及83个增资项目，追加投资额超7.07亿美元。

国内投资方面，注册资金总额超10亿美元（按一美元兑换26000越盾汇率计算）。这笔资金来自57个新批项目和34个增资项目。上述成果反映了在各地及区域内各国引资竞争日益激烈的背景下，该市投资环境的吸引力。

在招商引资的同时，胡志明市正按照现代化、专业化、绿色化和智慧化方向制定出口加工区和工业园区发展战略。根据发展方向，现有出口加工区和工业园区将逐步进行核查和重组，以提高土地使用效率，增加技术含量，逐步降低劳动密集型和资源密集型产业的比重。该市同时发展高科技工业园区、生态工业园区、智慧工业园区、专业化工业园区、物流配套工业园区、集中式数字技术园区以及工业—城市—服务综合体等模式，因地制宜推进。

在空间发展方向上，胡志明市地区被确定为研发、创新、教育培训、高科技、数据中心、人工智能、金融和服务中心。与此同时，平阳地区发挥大规模工业生产、配套工业和高科技工业优势；巴地—头顿地区则集中发展海洋经济、深水港配套工业、物流、油气工业和自由贸易区。

事实上，出口加工区和工业园区内的多家企业已通过开展集成电路硬件、软件的研究、设计与开发及其设备和零部件生产等活动，参与到半导体产业价值链中。其中包括Renesas Design 越南有限责任公司、Ampere Computing 越南有限责任公司、Mtex越南有限责任公司、Marvell Technology越南有限责任公司和Kamet越南有限责任公司等企业。这是胡志明市今后继续吸引技术含量高、附加值高的项目的重要基础。

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胡志明市新富中工业园区内的物流作业。图自越通社

陈越河表示，胡志明市的目标是逐步从依赖廉价劳动力和资源开发的增长模式转向基于科技、创新、数字经济、绿色经济和循环经济的发展模式。在此基础上，优先吸引的领域包括电子、半导体、人工智能、大数据、区块链、生物技术、新材料、环保产业、可再生能源和配套工业。

在发展高科技的同时，数字化转型和绿色转型正成为出口加工区和工业园区提升竞争力的两大支柱。许多企业已逐步在生产、基础设施管理和人力资源开发中应用人工智能、自动化和数字平台，以提高生产率、优化运营、节约资源和降低成本。

在数字化转型领域，鼓励企业投资技术创新，应用AI、工业机器人、物联网、大数据、自动控制系统以及智慧工厂、MES和ERP等智能生产管理平台，实现生产线自动化，提高劳动生产率和质量控制能力。

与此同时，管理委员会继续通过扩大5G覆盖范围、建设共享数据库和部署智能管理平台，服务于基础设施、环境、投资和安全等管理领域，推动出口加工区和工业园区的数字基础设施发展。在绿色转型方面，重点是鼓励企业投资清洁技术、节能设备、使用可再生能源、推行清洁生产和循环经济，以减少温室气体排放，提高资源利用效率，满足环境、社会和治理（ESG）标准。生态工业园区模式也通过产业共生、水回用、废物回收、能源回收和园区内企业共享基础设施等解决方案加以推进。

为支持企业实现转型，胡志明市出口加工区和工业园区管理委员会继续开展技术创新需求调查，将企业与专家、研究所和培训机构对接；同时帮助企业获得优惠资金、利率支持政策，并鼓励使用科技发展基金用于研究、创新和数字化转型活动。此外，JICA智慧生态工业园区项目和SECO/UNIDO循环经济与产业共生项目等国际合作计划也在持续推进，以促进可持续发展。

管理委员会还鼓励企业投资发展数字人力资源，通过数字技能培训、智能设备操作技能培训、数字生产管理培训，加强AI和IoT在排放监测、能源和环境实时管理中的应用，从而提升企业竞争力，满足国际市场日益提高的要求。（完）

越通社
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