推动出口实现两位数增长

越通社河内——今年上半年，出口活动持续保持活跃发展势头，既为国内生产注入强劲动力，又进一步凸显了其作为经济增长主要引擎的核心作用。然而，在全球贸易正面临多重压力的背景下，为了在未来阶段实现两位数增长的目标，出口亟需取得更强劲的突破。



越南出口依然依赖少数主要市场和核心商品种类，因此易受国际经济波动和贸易政策调整的影响；由于在很大程度上依赖进口原材料和零部件，许多出口商品的国内附加值仍然有限。



压力重重



今年上半年，水产品出口成为一大亮点，出口额预计达57亿美元，比2025年同期增长11%。然而，受核心市场美国波动的影响（金枪鱼出口量下降8%至10%），这一增长势头从第二季度开始有所放缓。在评估接下来的挑战时，越南水产品加工与出口协会（VASEP）秘书长阮怀南表示，贸易保护主义抬头正导致自由贸易协定（FTA）带来的优势逐步减弱。



作为越南出口的支柱产业之一，纺织服装业今年上半年的出口额预计将近190亿美元。然而，在这喜人数字的背后，却是企业所面临的重重压力。国际竞争格局也在发生转变且日趋激烈，廉价劳动力已不再是核心优势，取而代之的是满足交货速度的能力、原材料的可追溯性以及ESG（环境、社会和治理）标准。



财政部统计局服务与价格统计处处长阮秋莹表示，今年上半年的出口继续发挥了坚实的支撑作用，证明了在全健康经济低迷的背景下，越南经济所展现出的强劲韧性与适应能力。尽管如此，由于各大市场购买力尚未恢复、竞争压力加剧以及商品价格下跌趋势沉重压制着增长目标，下半年的前行之路仍将面临诸多挑战。



另一方面，越南出口依然高度依赖少数市场和核心商品种类，国内附加值占比仍然较低。与此同时，贸易救济措施和技术壁垒的扩大趋势也加剧了出口活动的风险；而国际利率水平维持高位以及物流成本的暴涨，则对汇率、输入型通胀以及供应链的稳定性带来了巨大压力。



同步采取多项解决方案



今年上半年全国出口出现了166.5亿美元的贸易逆差。工贸部进出口局副局长陈青海对这一问题做出解释时指出，核心原因在于电子产品、电脑及零部件，以及机械、设备、工具和其余备件等商品种类的进口额大幅增加。这些商品约占总进口额的51%，主要为服务于生产的机械设备和原材料。



然而，鉴于进口商品结构中绝大部分为生产物资和设备，这被视为未来一段时期内推动生产和出口能力提升的重要支撑。此外，得益于外商直接投资（FDI）资金流、侨汇以及旅游收入的助力，局部外汇压力正在得到有效缓解，从而确保了整体形势始终处于可控范围之内。

为保持下半年出口的增长势头，工贸部正部署四项解决方案：一是支持企业充分利用各大自由贸易协定（特别是与欧洲自由贸易联盟EFTA的自贸协定）；二是加大在核心市场的贸易促进力度；三是严厉打击百亿美元级商品种类的原产地欺诈行为；四是灵活调控能源与燃料板块，以避免在价格高点时进行进口。

面对进出口规模突破9000亿美元的大关，提高物流能力以降低成本显得尤为迫切。越南物流服务企业协会（VLA）代表陈进勇指出，目前越南远洋船队仅能运营短途的区域内航线，运输份额较低。因此，VLA建议政府出台强有力的决策，提供资金支持以帮助企业投资建设开发国际航线的船队，并借鉴韩国的成功模式来实现突破。



尽管在农水产品、加工与代工业订单恢复的带动下，出口有望继续成为增长引擎，但专家建议，仍需密切监控贸易逆差的发展动态，以确保服务于生产的投入端供应。同时，企业必须主动制定应对技术壁垒及贸易救济调查的预案。（完）