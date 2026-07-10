经济

推动出口实现两位数增长

今年上半年，出口活动持续保持活跃发展势头，既为国内生产注入强劲动力，又进一步凸显了其作为经济增长主要引擎的核心作用。然而，在全球贸易正面临多重压力的背景下，为了在未来阶段实现两位数增长的目标，出口亟需取得更强劲的突破。

越南纺织服装产品目前已行销全球138个市场，其中美国依然是重点市场，出口额预计超180亿美元，增长约10%。图自越通社
越南纺织服装产品目前已行销全球138个市场，其中美国依然是重点市场，出口额预计超180亿美元，增长约10%。图自越通社

越通社河内——今年上半年，出口活动持续保持活跃发展势头，既为国内生产注入强劲动力，又进一步凸显了其作为经济增长主要引擎的核心作用。然而，在全球贸易正面临多重压力的背景下，为了在未来阶段实现两位数增长的目标，出口亟需取得更强劲的突破。

越南出口依然依赖少数主要市场和核心商品种类，因此易受国际经济波动和贸易政策调整的影响；由于在很大程度上依赖进口原材料和零部件，许多出口商品的国内附加值仍然有限。

压力重重

今年上半年，水产品出口成为一大亮点，出口额预计达57亿美元，比2025年同期增长11%。然而，受核心市场美国波动的影响（金枪鱼出口量下降8%至10%），这一增长势头从第二季度开始有所放缓。在评估接下来的挑战时，越南水产品加工与出口协会（VASEP）秘书长阮怀南表示，贸易保护主义抬头正导致自由贸易协定（FTA）带来的优势逐步减弱。

作为越南出口的支柱产业之一，纺织服装业今年上半年的出口额预计将近190亿美元。然而，在这喜人数字的背后，却是企业所面临的重重压力。国际竞争格局也在发生转变且日趋激烈，廉价劳动力已不再是核心优势，取而代之的是满足交货速度的能力、原材料的可追溯性以及ESG（环境、社会和治理）标准。

财政部统计局服务与价格统计处处长阮秋莹表示，今年上半年的出口继续发挥了坚实的支撑作用，证明了在全健康经济低迷的背景下，越南经济所展现出的强劲韧性与适应能力。尽管如此，由于各大市场购买力尚未恢复、竞争压力加剧以及商品价格下跌趋势沉重压制着增长目标，下半年的前行之路仍将面临诸多挑战。

另一方面，越南出口依然高度依赖少数市场和核心商品种类，国内附加值占比仍然较低。与此同时，贸易救济措施和技术壁垒的扩大趋势也加剧了出口活动的风险；而国际利率水平维持高位以及物流成本的暴涨，则对汇率、输入型通胀以及供应链的稳定性带来了巨大压力。

同步采取多项解决方案

今年上半年全国出口出现了166.5亿美元的贸易逆差。工贸部进出口局副局长陈青海对这一问题做出解释时指出，核心原因在于电子产品、电脑及零部件，以及机械、设备、工具和其余备件等商品种类的进口额大幅增加。这些商品约占总进口额的51%，主要为服务于生产的机械设备和原材料。

然而，鉴于进口商品结构中绝大部分为生产物资和设备，这被视为未来一段时期内推动生产和出口能力提升的重要支撑。此外，得益于外商直接投资（FDI）资金流、侨汇以及旅游收入的助力，局部外汇压力正在得到有效缓解，从而确保了整体形势始终处于可控范围之内。

为保持下半年出口的增长势头，工贸部正部署四项解决方案：一是支持企业充分利用各大自由贸易协定（特别是与欧洲自由贸易联盟EFTA的自贸协定）；二是加大在核心市场的贸易促进力度；三是严厉打击百亿美元级商品种类的原产地欺诈行为；四是灵活调控能源与燃料板块，以避免在价格高点时进行进口。

面对进出口规模突破9000亿美元的大关，提高物流能力以降低成本显得尤为迫切。越南物流服务企业协会（VLA）代表陈进勇指出，目前越南远洋船队仅能运营短途的区域内航线，运输份额较低。因此，VLA建议政府出台强有力的决策，提供资金支持以帮助企业投资建设开发国际航线的船队，并借鉴韩国的成功模式来实现突破。

尽管在农水产品、加工与代工业订单恢复的带动下，出口有望继续成为增长引擎，但专家建议，仍需密切监控贸易逆差的发展动态，以确保服务于生产的投入端供应。同时，企业必须主动制定应对技术壁垒及贸易救济调查的预案。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #出口活跃 #多重挑战 #少数市场 #贸易逆差 #提升物流能力 #两位数增长
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

西贡港（VIMC）货物装卸作业繁忙有序。图自越通社

为两位数增长目标注入新动能

要在2026—2030年间实现年均10%以上的经济增长，关键不仅在于筹集更多新增资源，更在于释放长期被束缚的存量资源潜力。只有切实减少企业行政审批时间，保障土地和融资获取更加公平透明，营造更为稳定、可预期的营商环境，各项改革举措才能真正转化为投资项目、产品产出、就业岗位和生产率提升。

龙屋码头—庆会文化公园及白藤码头公共绿地项目效果图，打造西贡河滨文化历史空间轴线——越通社发

胡志明市瞄准两位数增长培育经济增长新动能

2026年上半年，胡志明市地区生产总值同比增长8.55%，创近10年来同期最高水平。为实现全年两位数增长目标，该市明确将重点在投资、基础设施、金融和创新等领域实现突破。这是7月6日召开的胡志明市党委第七次执行委员会会议讨论的重点内容。

更多

胡志明市推出数字化投资促进基础设施试行版。图自越通社

胡志明市推出数字化投资促进基础设施试行版

7月9日，胡志明市人民委员会公布“数字环境下的投资促进基础设施”（HCMCInvest）试行版。该平台标志着胡志明市投资促进工作由传统方式向以人工智能和数据为基础的数字化模式转变，旨在实现信息标准化，并与全球投资者建立透明连接。

协福乡协福工业园是胡志明市最大的工业园。图自越通社

胡志明市出口加工区、工业园区吸引投资超26亿美元

今年上半年，胡志明市各出口加工区和工业园区吸引投资超26亿美元，相当于全年计划的61%以上。值得注意的是，多个新投资项目集中于高科技、数字化转型和绿色转型领域，符合胡志明市在全球供应链重构背景下提升竞争力的战略方向。

会议现场。图自越通社

及时为日本企业和投资者化解困难

日本一直是北宁省重要而可靠的合作伙伴，为当地工业化、现代化进程贡献良多。日本企业带来的不仅是资本，更包括先进技术、现代管理经验、严谨的劳动纪律、优质的质量文化、高度的社会责任感以及长远的发展视野。

隆安国际港开发绿色港和智慧港模式。图自越通社

越南首家企业荣获亚太地区智慧绿色港口称号

隆安国际港成为越南首家获得弗若斯特沙利文表彰的企业，并获选为2027年东盟港口与物流会议暨展览会主办港，这为向国际伙伴展示越南港口实力、物流能力和投资环境提供了重要契机。

在宁平省福山工业园区MCNEX VINA有限责任公司（100%韩资）工厂内，生产用于出口的摄像头模组及电子元件的生产线。图自越通社

大华银行将越南2026年GDP增长预测大幅上调至8.5%

在越南经济上半年增长超出预期后，新加坡大华银行（UOB）大幅上调越南2026年GDP增长预测至8.5%，显著高于此前7%的水平。此次调整得益于制造业、投资及外商直接投资（FDI）持续增长，尽管经济仍面临地缘政治紧张和全球贸易不确定性等多重风险。

在清化省的INTCO工业（越南）有限责任公司（新加坡独资）工厂。图自越通社

借外力强内力

近四十年前，越南打开国门吸引国际资源服务国家发展。如今，当实力和地位已然不同，越南的目标已不仅是吸引更多外资，而是善用这些资源来提升内力、增强竞争力、巩固经济自主性。这也是越共中央政治局第10-NQ/TW号决议贯穿始终的精神。

广义省工作代表团与法国电力集团领导合影。图自越通社

推动越法绿色工业发展合作

从7月7日至9日对法国进行工作访问的越共中央委员、广义省委副书记、省人民委员会主席阮黄江7月8日与法国开发署（AFD）和法国电力集团（EDF）领导代表举行了工作会谈。

推动越南商品深度融入英国供应链

推动越南商品深度融入英国供应链

7月8日，2026年英国越南商品推广周正式开幕，剪彩仪式在伦敦沃克斯豪尔斯戴布里奇套房酒店举行，旨在促进两国在纺织服装、消费品、家具等主要领域的合作。

“一乡一品”产品（OCOP）计划实施七年后，金瓯省共有330个OCOP产品。图自越通社

激发集体经济新动能 提升数字时代“一乡一品”产品质量

2026—2030年是实施各项国家目标计划的重要转型阶段，重点聚焦集体经济发展和“一乡一品”（OCOP）计划。新的体制机制和政策体系，以及推动数字化转型、发展价值链一体化平台的导向，正为农产品和地方特色产品更深度融入数字经济和全球价值链奠定基础。

有机农业生产创造更加美好的未来。图自越通社

保持增长势头 夯实绿色发展基础

尽管受到地缘政治波动、全球贸易压力等因素的影响，2026年上半年，越南农业与环境部门仍保持了积极的增长势头。这一成果不仅反映了农业生产的稳步复苏，也体现了该行业结构朝着绿色化、现代化、提升附加值和竞争力方向调整所取得的成效。

胡志明市推动文化产业与夜间经济融合发展。图自越通社

推动文化产业与夜间经济融合发展

在创意经济成为新的增长引擎的背景下，将文化产业发展与夜间经济紧密结合，已成为一项长期战略，旨在优化城市“软实力”，助力胡志明市在结构调整中实现突破。

越南国会副主席阮氏红参观了在越南农民协会第九届全国代表大会期间展出的山罗省“一乡一品”农产品。图自qdnd.vn

将农产品带入数字空间

数字化转型不仅拓宽了销路，还带来了生产思维的根本性变革。当每个产品都有自己的故事、明确的来源和透明的数据时，农产品的价值便通过品牌和消费者信任得以确立。

双方签署合作备忘录，相信旅游合作将很快成为带动双方各领域合作的重要引擎。图自越通社

促进越俄地方间投资与旅游合作对接

俄罗斯联邦乌拉尔地区居民对越南各旅游景点，特别是广宁省的关注度极高。这是俄罗斯乌拉尔地区斯维尔德洛夫斯克州代表于7月7日在叶卡捷琳堡市举行的广宁省投资、贸易、旅游推介会上发表的讲话。该推介会吸引了俄方政府、商业协会、旅游协会以及广宁省各企业和地方领导代表的广泛参与。

附图：嘉莱省主力农产品进入中国市场的机遇。图自越通社

越中企业加强在多领域的合作

越通社驻北京记者援引中新社信息报道，中国广西—越南广宁企业对接会7日在南宁举办，110余家两国企业代表共商合作。

外商直接投资（FDI）公司——Bandai（越南）公司为近1000名工人提供稳定的就业机会。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：统筹部署吸引新一代FDI的方案

越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议将重点放在促进绿色经济和数字经济发展上，并与技术转让相结合，增强与国内企业的对接。许多专家认为，这是越南实现可持续发展的战略杠杆，同时也对基础设施能力和环境保护标准提出了新的要求。

2026年越南咖啡挑战赛创下历届以来的最大规模纪录，共收到来自全国7个咖啡原料产区、81家单位的182个参赛样品。图自越通社

助力越南精品咖啡征服中国市场

继2026年越南咖啡挑战赛（Vietnam Amazing Cup 2026）成功举行后，邦美蜀咖啡协会与上海麦吉信息科技有限公司在中国联合举办了2026年“越南咖啡挑战赛中国路演”（Vietnam Amazing Cup China Roadshow 2026）系列活动，将荣获阿拉比卡（Arabica）前10名和罗布斯塔（Robusta）前10名的产品推向国际市场。

亚行与HDBank携手合作 对女性创业或女性主导的企业给予优先支持。图自越通社

亚行与HDBank携手合作 为中小企业拓宽融资渠道

7月7日，亚洲开发银行（ADB）与胡志明市发展商业股份银行（HDBank）正式签署了一项价值1亿美元的贷款协议。该笔资金旨在为越南微型及中小企业（MSME）扩大融资渠道，并对女性创业或女性主导的企业给予优先支持。