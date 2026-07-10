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越南纯洁无私的团结情谊将永远铭刻在委内瑞拉人民心中

地震发生后，越南不仅第一时间派遣救援队，还迅速向委内瑞拉运送45吨人道主义救援物资，帮助灾区民众尽快渡过眼前难关。随后，越南党、国家和人民又决定向委内瑞拉提供30万美元紧急援助，支持委政府和人民开展灾后重建工作。这一系列务实举措充分体现了国际团结精神、两国传统友谊以及两国人民之间始终如一的深厚情谊。

委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托（Yván Gil Pinto）为越南工作代表团送行。越南驻委内瑞拉大使馆供图/越通社发
委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托（Yván Gil Pinto）为越南工作代表团送行。越南驻委内瑞拉大使馆供图/越通社发

越通社河内——当地时间7月9日，委内瑞拉政府官员在首都加拉加斯西蒙·玻利瓦尔国际机场，为圆满完成赴委执行人道主义救援任务、协助当地开展“6·24”双重地震灾后救援工作的越南救援队举行隆重欢送仪式。

委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托（Yván Gil Pinto）、负责亚洲、中东和大洋洲事务的外交部副部长安德烈娅·科雷亚（Andrea Corea），以及国防部和有关职能部门众多官员出席欢送仪式。

欢送仪式上，伊万·希尔·平托代表委内瑞拉统一社会主义党（PSUV）、委内瑞拉政府和人民，以及代理总统德尔西·罗德里格斯（Delcy Rodríguez），向越南党、国家、政府和人民，特别是越共中央总书记、国家主席苏林致以诚挚而深切的感谢，感谢越方迅速派遣由国防部和公安部124人组成的救援队赴委，协助开展地震灾后救援工作。

伊万·希尔部长强调，地震发生后，越南不仅第一时间派遣救援队，还迅速向委内瑞拉运送45吨人道主义救援物资，帮助灾区民众尽快渡过眼前难关。随后，越南党、国家和人民又决定向委内瑞拉提供30万美元紧急援助，支持委政府和人民开展灾后重建工作。他表示，这一系列务实举措充分体现了国际团结精神、两国传统友谊以及两国人民之间始终如一的深厚情谊。他强调：“委内瑞拉将永远铭记越南纯洁无私的团结情谊。”

越南驻委内瑞拉大使武中美在接受当地媒体采访时表示，越南派遣救援队赴委开展灾后救援，源于两国传统团结友谊、越南的对外政策以及履行国际责任的担当，同时也彰显了越南积极参与国际社会共同应对全球性挑战和人道主义灾难的能力与意愿。

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越南驻委内瑞拉大使武中美与各驻外机构工作人员为越南工作代表团送行。越南驻委内瑞拉大使馆供图/越通社发

武中美大使指出，这一决定同样源于越南民族“相亲相爱”“爱人如爱己”的人文传统。对委内瑞拉人民所遭受巨大损失的深切同情，成为越南救援人员克服遥远距离和当地艰苦条件、圆满完成任务的重要动力。

越南派遣救援队赴委参与地震灾后救援工作，得到了委内瑞拉政府的高度评价和充分肯定，并连续多日成为当地新闻媒体广泛报道的焦点。

在社交媒体平台上，受灾最严重地区，特别是拉瓜伊拉州（La Guaira）普拉亚格兰德（Playa Grande）社区的民众纷纷表达对越南救援队的感谢。他们表示，越南救援人员不仅参与搜救行动，将遇难者和被困人员从废墟中救出，还亲自向数百个失去家园的家庭发放数十吨粮食和生活必需品。

与此同时，委内瑞拉媒体援引有关专家的评价指出，此次行动是越南迄今在海外实施的最复杂、最危险的人道主义救援行动之一。越南救援队快速适应环境、专业高效的工作作风和严明的纪律性，赢得了当地社会的广泛赞誉，进一步展现了越南作为一个负责任、富有人道主义精神、愿与国际友人携手共克时艰的国家形象。（完）

越通社
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