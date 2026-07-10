☀️越通社早安咖啡（2026.7.10）

7月9日，胡志明市人民委员会公布数字环境投资促进平台（HCMCInvest）试行版。图自人民报

越通社河内 ——7月9日，越共中央总书记、国家主席苏林分别会见前来辞行的比利时、挪威、荷兰和巴西驻越南大使。苏林表示，越南高度重视与各伙伴国的关系，希望继续深化各领域务实合作，为促进和平、可持续发展和国际经济合作作出贡献。全文



·7月9日上午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部主持召开跨部门会议，重点审查和督促国际承诺与协议落实情况。 全文



·越通社驻欧洲记者报道，7月9日，越南驻奥地利大使武黎太煌在奥地利首都维也纳与维也纳市市长米夏埃尔·路德维希举行会晤（Michael Ludwig），就推动地方合作、民间交流以及关心和支持旅居维也纳越南人社群等事宜交换意见。



·据越通社驻老挝记者报道，第三届越老边境国防友好交流活动9日老挝人民民主共和国南昂（Nam On）口岸和越南乂安省清水口岸区域举行。 全文



·据越通社驻泰国记者报道，7月9日，越南首个驻泰国普吉名誉领事馆正式开馆，领区范围涵盖普吉府、攀牙府、甲米府、董里府、沙敦府、拉廊府、宋卡府和素叻他尼府等泰国南部8个沿海府。 全文



·7月9日，顺化市第二地区人民法院一审开庭审理被告人胡文芳心（1983年出生，住顺化市金龙坊）因在顺化皇城折断国家宝物“阮朝皇帝御座”而被控“故意损坏财产”一案。

今年上半年，赴越南旅游的俄罗斯游客超74.2万人次，是去年同期的2.8倍。图自越通社

·据越通社驻特拉维夫记者报道，7月9日上午，越南驻以色列大使馆以线上线下相结合方式举办2026年越南-以色列高科技农业对接研讨会。 全文



·越南旅游协会与宁平省人民委员会在宁平省9日联合举办2026年VITA Awards颁奖典礼，旨在表彰在目的地管理、推广与开发、产品建设、服务质量提升及旅游领域创新等方面取得突出成绩的地方、企业和组织。



·胡志明市烈士遗骸搜寻、归集及身份确认工作指导委员会7月9日下午在胡志明市举行仪式，接收由美国德克萨斯理工大学战时失踪越南人搜寻倡议和项目研究小组移交的战争遗物及烈士安葬档案，包括3件烈士遗物的相关档案、21名烈士在K76A医院的埋葬地点示意图档案、926单位代号的解密档案，服务于烈士遗骸搜寻与归集工作。 全文



·西宁省隆安国际港成为越南首家在2026年亚太地区最佳实践奖（Best Practices Awards 2026）框架内获得美国弗若斯特沙利文咨询公司（Frost & Sullivan）授予“2026年度智慧绿色港口企业”奖项的企业。这是越南港口行业在绿色港口、智慧港口和可持续物流发展进程中的新里程碑，巩固越南港口在数字化转型和现代物流发展趋势中的地位。



·7月9日晚，岘港市人民委员会在东海公园举行2026年岘港越日文化节开幕式。该活动于7月9日至12日举行，旨在加强文化交流，推动岘港与日本各地方、企业和伙伴在多个领域的合作。



·据越通社驻欧洲记者报道，当地时间7月8日，越南驻保加利亚大使阮氏明月与保加利亚旅游部长伊林·迪米特罗夫（Ilin Dimitrov）举行工作会议，就推动两国在新阶段旅游合作的各项措施进行交流。



超过26亿美元流入胡志明市出口加工区和工业园区。图自越通社

·越通社驻欧洲记者报道，越南驻奥地利大使馆近日同“我们爱越南河粉”协会（We Love Phở）、宁平餐饮文化协会以及来自越南8位顶尖厨艺大师与餐饮专家，在奥地利首都维也纳的“西贡河粉”（Phở Saigon）餐厅举办了越南河粉及餐饮文化推介活动。



·7月9日，胡志明市人民委员会公布数字环境投资促进平台（HCMCInvest）试行版。该应用平台标志着从传统投资促进向基于人工智能和数据的数字平台转变，旨在实现信息标准化，并与全球投资者建立透明连接。



·越通社驻莫斯科记者引述俄罗斯旅游运营商协会（ATOR）的报告显示，今年上半年，赴越南旅游的俄罗斯游客超74.2万人次，是去年同期的2.8倍，在越南主要客源市场中排名第三，仅次于中国和韩国。



·值此越南人民安全力量传统日（1946.7.12-2026.7.12）80周年之际，7月9日晚，越南公安部与河内市人民委员会在河内市还剑坊东京义塾广场联合举行“祖国平安”系列活动开幕式。



·今年上半年，出口活动持续保持活跃发展势头，既为国内生产注入强劲动力，又进一步凸显了其作为经济增长主要引擎的核心作用。然而，在全球贸易正面临多重压力的背景下，为了在未来阶段实现两位数增长的目标，出口亟需取得更强劲的突破。（完）