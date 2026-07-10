越南汽车销量增长15%，混合动力车和进口车继续实现突破

越通社河内——2026年6月，越南汽车市场继续保持增长势头，本月销量超过3.11万辆。累计今年上半年，全市场销量同比增长15%，其中进口车和混合动力车继续成为增长亮点。



7月10日下午，越南汽车制造商协会（VAMA）发布的2026年6月销售报告显示，越南汽车市场呈现积极信号，总销量超3.11万辆，环比增长4%。然而，与2025年同期相比，销量仍下降约2.7%，其表明汽车市场复苏尚未完全均衡。



从6月销售结构来看，乘用车继续发挥主导作用，销量超2.1万辆，环比增长10%；商用车为9526辆，下降7%；专用车为571辆，增长23%。这一变化反映出个人消费者需求保持稳定，而用于经营活动的车辆需求受到宏观经济环境影响更为明显。



值得注意的是，原装进口车继续实现强劲增长。6月进口车销量达18563辆，环比增长10%，而国内组装车仅为12541辆，下降4%。这一趋势在上半年同样明显，进口车销量同比增长23%，远高于国内制造、组装汽车的增幅，仅达7%。



据VAMA的统计，2026年前6月，全市场累计销量达149761辆，同比增长15%。其中VAMA成员销量为149761辆，乘用车超过10万辆，商用车超过3.8万辆，混合动力车达10865辆，同比增长83%。



混合动力车型的快速增长表明，节能环保型交通工具转型趋势较为明显。仅6月，VAMA成员混合动力车销量达2347辆，环比增长41%，与2025年同期相比增加一倍，是当前市场增长最快的细分领域。



从各品牌表现来看，丰田以6月销量达6494辆继续位居榜首，占VAMA成员总销量约27%；三菱以3158辆位列第二；福特以2741辆排名第三。隶属长海集团（THACO）的起亚和马自达分别达到2675辆和2361辆，成为本月汽车市场上销量排名前五的汽车品牌。



业内人士认为，上半年积极的经营成果为越南汽车市场在年末阶段加速发展奠定了基础。这也是各车企将集中推出新产品，扩大混合动力和电动车产品阵容，并实施多项优惠政策，以刺激消费需求的时期。（完）

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