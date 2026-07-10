越美经贸与投资合作蕴含重大机遇

越通社胡志明市——越美经贸关系正进入新的发展阶段，贸易、投资以及全球供应链转移等方面迎来诸多机遇。然而，要有效开拓这一全球最大的市场，越南企业须提升自身竞争力，满足严格的标准要求，并主动制定适当市场进入战略。这是专家和企业代表在7月10日于胡志明市举行的“越美商业对接”座谈会上所强调的内容。

胡志明市贸易与投资促进中心（ITPC）副主任高氏飞云表示，越美经济关系持续保持积极增长势头，同时也反映出经济体在全球贸易仍充满诸多不确定性的背景下所展现出的韧性和适应能力。

高氏飞云指出，除了所取得的积极成果之外，企业也应正视美国贸易政策，尤其是进口关税和技术性贸易壁垒星官政策正呈现出强化调整趋势。这要求两国企业以更加灵活的思维，推动合作方式多元化，并积极探索新的商业模式，以建立长久可持续的合作关系。

胡志明市吸引美国投资资金持续增长。2026年上半年，胡志明市吸引美国投资者新注册资本与增资资金总额超过8000万美元。美越商务理事会首席执行官祖忠桢（Joe Trung Trinh)表示，这一成果表明，美国企业对胡志明市乃至越南投资环境的信心持续增强，尤其是在科技、制造业和服务业等领域。

从战略层面来看，美国印第安纳大学讲师、旅美越南专家与学生协会董事长黄世游认为，越美两国贸易结构具有明显的互补性。越南主要出口加工制造产品，而美国则提供技术、设备以及高附加值农产品。这种互补关系有助于越南充分发挥劳动力和生产力优势，更深层次地融入全球供应链。

尤其值得一提的是，在“中国+1”供应链布局战略的推动下，越南正迎来吸引高科技项目的重大机遇，特别是在半导体和清洁能源领域。近年来，英特尔、以及苹果供应链上的多家美国大型企业，已助力越南逐步发展成为高科技电子零部件制造的重要基地。波音公司正在积极推进航空产业供应链建设合作与人才培养；与此同时，联邦快递、联合包裹及多家物流基础设施投资基金也在不断扩大在越南的业务布局。

然而，在黄世游看来，要将机遇转化为增长动力，越南须持续改善投资环境质量，推动物流、能源和数字化转型基础设施提质升级，培养符合新兴科技产业需求的高素质人才。

此外，企业还须提升供应链透明度，满足美国日益严格的技术标准和环保要求，推动产品多元化，提高附加值，以保持市场竞争力。与此同时，有选择性地吸引高科技领域外资项目，加强人才培养合作和技术转移，持续开展政策对话，将有助于推动越美经济关系朝着更加平衡、稳定、互利共赢的方向发展等。（完）

