越南成为韩国长期居留外国人第一大来源国

越通社河内——韩国统计厅7月9日发布的数据显示，2025年越南公民赴韩国长期居留人数首次超过中国，位居各国之首，这是自该机构2000年开始相关统计以来的首次变化。



据越通社驻首尔记者报道，2025年韩国共有42.8万名外国人入境并计划居留90天以上，低于2024年的45.1万人。上述数据不含非法入境人员。



按国籍划分，越南以约9.8万人位居榜首，中国约9.4万人排名第二，美国约2.3万人位列第三。三国公民合计占韩国长期居留外国人总数的50%以上。



韩国统计厅人口预测组组长柳洙德表示，近年来赴韩越南公民数量大幅增加，主要得益于留学、职业培训及季节性务工需求持续增长。此外，旅居中国的韩国人数量持续减少，也是导致长期居留外国人国籍结构变化的重要原因之一。



统计显示，2025年赴韩就业的外国人为16万人，同比下降2.4%。其中，普通劳动者减少24.4%，降至7.3万人；技能劳动者减少14.1%，降至1.3万人。



从入境目的看，就业仍是外国人长期居留韩国的主要原因，占37.4%；其次是留学和培训，占25.2%；以长期定居或婚姻为目的入境者占13.1%。



在韩国公民流动方面，2025年回国人数继续高于同期出境长期居留人数。全年共有25.7万名韩国公民回国，同比下降7%；同期赴海外长期居留人数为23.3万人，下降6.5%。（完）



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