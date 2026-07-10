缅怀在越南人民抗战中牺牲的古巴军事专家

越通社河内——7月10日上午，古巴驻越南大使馆在越南军事历史博物馆举行仪式，缅怀60年前在越南抗战中牺牲的古巴军事专家。



古巴驻越南特命全权大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes）在活动上发言时表示，古巴是拉丁美洲和加勒比地区首个与越南民主共和国（现越南社会主义共和国）建立外交关系的国家。不久后，两国分别在各自首都设立大使馆，同时越南南方民族解放阵线驻哈瓦那办事处已成为越南南方人民反抗外国侵略的合法代表机构。

1966年7月，古巴革命武装力量部派遣高级军事干部代表团赴越南研究了解越南北方军民抗击美军破坏性战争的人民战争经验。1966年7月19日，代表团在河内郊区某阵地实地考察时，突遭美军空军袭击。六名古巴军官及越南首都防空干部战士英勇牺牲。

借此机会，古巴驻越南大使馆与越南国防部国防战略与历史研究院联合推介了由真理国家政治出版社出版的西班牙文版《越南—古巴国防关系60周年历史（1960—2020）》。（完）