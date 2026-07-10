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庆祝越菲建交50周年友好见面会在河内举行

7月10日，越南友好组织联合会在河内举行庆祝越南与菲律宾建交50周年友好见面会。越南友好组织联合会主席潘英山、菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）等领导代表与会。

与会代表合影。图自时代报
与会代表合影。图自时代报

越通社河内——7月10日，越南友好组织联合会在河内举行庆祝越南与菲律宾建交50周年友好见面会。越南友好组织联合会主席潘英山、菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）等领导代表与会。

潘英山在致辞中回顾了越菲自建交50年（1976.7.12—2026.7.12）以来的发展历程。两国友好合作关系在多个领域不断发展。2025年双边贸易额达78亿美元，其中菲律宾多年来是越南大米的重要进口市场。两国在教育合作、文化交流等领域也得到积极推动。

潘英山强调，越共中央总书记、国家主席苏林于2026年6月对菲律宾进行国事访问期间，两国将关系提升至加强型战略伙伴关系水平。今后，越南友好组织联合会承诺将与菲律宾驻越大使馆及民间伙伴紧密配合，为有效落实越菲关于两国加强型战略伙伴关系的联合声明作出贡献。

弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世表示，50年来，菲律宾和越南携手前行，既是值得信赖的朋友和伙伴，也是东盟大家庭中的邻国。

弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世强调，近年来菲越关系不断得到巩固和发展，并于2026年6月提升至加强型战略伙伴关系。越菲关系的升级是两国为进一步加强双边合作关系、造福两国人民所作出努力的证明。

弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世重申，旅越菲律宾人社群是越南开放便利工作环境的证明，也是菲越两国在各自领土上保护劳动者合法权益、保障其福利的承诺体现。菲越关系的良好发展不仅为两国带来利益，也为地区和世界的和平、稳定与繁荣作出了积极贡献。（完）

越南驻菲律宾大使赖太平：越菲关系持续全面发展

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越通社
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