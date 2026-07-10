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维护数据安全的法律“保护盾”

随着跨境电子商务、数字经济快速发展以及自由贸易协定（FTA），特别是新一代FTA的不断签署和实施，越南企业和个人获得了更多参与国际市场的机遇。然而，跨境数字交易也带来了数据保护等一系列新的法律挑战，亟需完善相关法律框架。

附图 图自《人民报》
附图 图自《人民报》

越通社河内 —— 随着跨境电子商务、数字经济快速发展以及自由贸易协定（FTA），特别是新一代FTA的不断签署和实施，越南企业和个人获得了更多参与国际市场的机遇。然而，跨境数字交易也带来了数据保护等一系列新的法律挑战，亟需完善相关法律框架。

数据泄露风险不断上升

专家表示，跨境贸易、金融和服务活动快速发展，使数据泄露、网络诈骗、网络攻击以及侵犯个人隐私等风险日益增加。在国际支付领域，交易欺诈、恶意软件攻击、账户盗用、金融信息窃取以及勒索软件等安全威胁不断增多。

W&A咨询公司总经理潘怀南律师表示，个人数据不仅用于身份认证，更是数字支付体系运行的核心要素。一笔交易往往涉及身份信息、金融数据、设备信息和用户行为等多层数据，一旦这些数据遭到泄露，极易导致资金损失和身份盗用等严重后果。

与此同时，不少用户并未充分意识到，在使用境外企业提供的社交媒体、电子商务平台和云计算服务时，其个人数据可能会被传输至多个国家进行存储和处理。这增加了数据被滥用、数据垄断以及大型数字平台与用户之间权力失衡的风险。

近年来，越南个人数据泄露、非法买卖和违规使用问题日益突出。2026年第一季度，全国超过690万个账户发生数据泄露，较2025年同期增长一倍。越南公安部网络安全与高科技犯罪防范局（A05）表示，目前高科技犯罪已超过30种，其中大量网络诈骗案件均始于非法获取个人数据。

建立以风险防控为核心的数据治理机制

针对上述问题，完善数据治理法律体系已成为当务之急。越共中央《关于创新立法和法律实施工作的第66号决议》提出，要建立适应数字环境的法律体系，在促进创新发展的同时，保障数据安全和国家利益，为越南由传统行政管理模式向以风险管理、责任追究和技术监管为核心的数据治理模式转变奠定基础。

越南司法部副部长阮青秀表示，数据已成为国家战略资源，对提升国家竞争力具有重要意义。越南需要建立科学的数据治理机制，在有效防控风险、防止数据滥用和“数字霸权”的同时，充分发挥数字技术优势，促进经济社会发展，提高企业竞争力。

专家认为，越南还需进一步完善跨境数据交易、数据存储、平台责任、电子证据保存以及跨境争议解决等方面的法律规定，同时完善跨境数据处理责任机制，提高对跨境数字平台的监管和执法能力。

专家指出，当前越南面临的重要课题，是在保护个人数据、维护数字安全和数字主权、促进数字经济发展三大目标之间实现平衡。今后，应推动个人数据保护的立法工作从传统行政管理思维转向以人权保护和风险治理为核心、与国际规则接轨的数据治理模式，为数字经济和跨境数据流动构建更加完善、更加有力的法律“保护盾”。（完）

越通社
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