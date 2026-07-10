越南预计从2028年起首次在国内生产新一代疫苗

越通社河内 —— 7月9日，由越南卫生部与法国驻越南大使馆联合举办的越法高级别会议在河内召开，主题为“加强合作，部署关于在越南开发新一代疫苗的战略技术和战略技术产品”。



会上，越南疫苗股份公司（VNVC）与赛诺菲（Sanofi）公布了双方在合作生产赛诺菲高科技疫苗进程中的新进展。根据路线图，赛诺菲和VNVC将合作生产赛诺菲旗下若干对儿童和成人有高需求的疫苗。预计赛诺菲首批新一代疫苗将于2028年在越南开始生产。



VNVC也更新了其疫苗与生物制品生产厂的建设进度。该厂位于西宁省，占地面积超过26000平方米，初始投资超过2.5万亿越盾（折合人民币6.49亿元），目标符合EU-GMP、WHO-GMP和美国FDA标准，设计年产能约为1亿剂。工厂预计于2027年底投入运营，2028年开始生产疫苗，并于2029年将新一代疫苗商业化。



越共中央委员、国会副主席阮氏清在会议上表示，发展新一代疫苗技术和生产不仅是卫生部门的任务，更是国家公共卫生安全和可持续发展的保障。她强调，党和国家出台了多项突破性政策和主张，以推动疫苗领域的研发、技术转让和产业发展，其中新一代疫苗被确定为国家级战略技术产品。



VNVC董事长兼总经理吴志勇表示，VNVC早已进行长期投资，以构建全面的疫苗和接种生态系统，包括全国近300个大型接种中心网络，特别是投资建设这座现代化的大型生产厂。



吴志勇期望能有更多突破性的机制和政策，让企业继续投资开发战略技术产品，帮助民众以更合理的价格更早地获得高科技疫苗，逐步主动为国内市场供应新一代疫苗，提升国家自主能力，护航公共卫生安全。（完）



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