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河内试行开展现代基层治理模式：以人民幸福为发展标尺

河内市近日决定在福盛和舒林两乡试行开展“社会主义乡、坊”模式。此举旨在具体化新阶段首都的发展目标，着力建设现代化服务型基层政府，把人民生活质量、满意度和幸福指数作为衡量发展成效的重要标准。

河内试行开展现代基层治理模式。图自越通社
河内试行开展现代基层治理模式。图自越通社

越通社河内 —— 河内市近日决定在福盛和舒林两乡试行开展“社会主义乡、坊”模式。此举旨在具体化新阶段首都的发展目标，着力建设现代化服务型基层政府，把人民生活质量、满意度和幸福指数作为衡量发展成效的重要标准。

根据规划，该试点模式坚持以人民为中心，旨在推动经济、文化、社会与生态环境保护协同发展，切实保障社会进步，确保在发展道路上“不让任何一个人掉队”。

为确保试点成效，河内市将集中力量完善体制机制，并针对优化发展空间布局、服务型乡坊治理模式、群众参与机制、生活质量评价体系以及幸福指数等新的内容，建立起“可控试点机制”。同时，该市也将梳理并构建统一的评估指标体系，使其在实践中具备可量化与实效监督功能。

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截至2026年5月底，全国共有5596项行政手续；其中部级实施1595项，占28.5%；省级实施2950项，占52.7%；乡级实施937项，占16.8%。此外，越南驻外代表机构、医院和学校等其他机构实施114项，占2%。

值得关注的是，河内市将大力推进数字化转型，构建统一的数据共享平台，全面打造乡级数字政府。其中，推出全流程网上政务服务，并结合群众诉求在线受理平台，以提升治理效能。

按照既定路线图，2027至2030年期间将在上述两个试点地区进行同步部署，旨在开展全面评估并进一步完善相关机制，为未来在全市范围内推广该模式打下坚实基础。（完）

越通社
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