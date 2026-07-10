河内迎来2026年第500万名国际游客

这位游客为玛丽亚·德尔·马尔·皮尼亚斯·皮尼亚斯（Piñas Piñas Maria Del Mar）女士，西班牙籍，是由19名西班牙游客组成，并开启为期16天越南游的旅行团团长。河内是该团探索越南行程的首站，随后他们还将前往沙坝、宁平、下龙湾、顺化、岘港、会安、胡志明市和槟椥等旅游景点参观游览。

西班牙游客玛丽亚·德尔马尔：“河内给予我们的热情接待令我倍感惊喜和感动。这将成为一段特别而难忘的回忆。我期待在这次旅程中进一步探索越南文化，了解越南风土人情。”

河内市旅游局副局长陈忠孝：“我们希望与其他地方一道，为游客留下深刻印象，让他们在此次旅程中充分体验越南的文化与风土人情，并再次选择越南作为旅游目的地。”

这是纪念越南旅游业成立66周年（1960年7月9日—2026年7月9日）的切实活动，有助于宣传河内安全、友好、好客旅游形象，给国际游客留下美好印象。同时，这也有助于吸引越来越多的游客前来参观和体验，彰显旅游业的作用，为首都乃至全国的经济社会发展作出积极贡献。

2026年，河内市设定了接待国际游客超过900万人次的目标，截至目前已完成计划目标的过半。这不仅是首都旅游业的喜讯，也是一个积极的信号，彰显了河内对国际游客日益增强的吸引力。（完）