越南推动农业物流系统发展

越通社河内——越南农业与环境部刚颁布了2026-2030年阶段物流系统发展计划，旨在提高越南农产品的质量和竞争力，为农业可持续增长奠定基础。



根据计划，到2030年，100%的集中式农林水产品商品生产区将获得完整的追溯源头、检疫、检验检测、质量认证、加工和市场开发服务，以满足出口市场日益严格的要求。



该计划要求全部34个省市制定规划并安排资源发展农产品物流系统，重点发展仓储、运输及符合地方特色的服务，同时与区域物流中心、海港、高速公路和口岸对接。按照区域联动方向发展将有助于完善供应链，克服零散发展状况。



与此同时，80%的农业物流企业力争应用技术和进行数字化转型，逐步在冷链管理、追溯源头和运输实时监控中应用人工智能、区块链和大数据，助力降低成本，提高货物流通效率。



该计划还明确了发展绿色物流链的方向，通过多式联运系统连接国内各区域与国际市场，符合绿色经济发展趋势。



目前，越南许多农产品在产量和质量方面具有优势，但出口竞争力仍受限于物流成本高、冷链不配套、检验检测和追溯溯源能力不足。现代化物流体系将成为把生产优势转化为贸易优势的重要支撑，帮助越南农产品更快、更高效进入市场，并实现更高附加值。（完）

越通社