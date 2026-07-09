环保

宣光省全力做好保护生物多样性与实现可持续生计两手抓

在宣光省同文岩石高原地区，猕猴和短尾猴在龙鼓（Lũng Cú）、沙拼（Sà Phìn）及周边地区的出现和繁衍，是生物多样性向好的可喜信号，但也提出了如何协调自然保护与当地民众生计保护之间关系的课题。

同文岩石高原地区的美丽风景。图自越通社
同文岩石高原地区的美丽风景。图自越通社

越通社宣光省——在宣光省同文岩石高原地区，猕猴和短尾猴在龙鼓（Lũng Cú）、沙拼（Sà Phìn）及周边地区的出现和繁衍，是生物多样性向好的可喜信号，但也提出了如何协调自然保护与当地民众生计保护之间关系的课题。

据当地居民和地方政府表示，猴群约20年前开始出现在这一地区，目前估计总数量约为200只。近年来，随着猴群数量增加、觅食范围扩大，猴子经常进入村民的生产区域采摘食物、翻挖并破坏农作物。

自2023年底以来，猴子下山进入龙鼓、沙拼及周边地区农田，破坏蔬菜、农作物和果树的情况频繁发生，受影响的耕种面积估计超过12公顷。沙拼乡居民松梅世表示，各类蔬菜、豆类和果树都有可能遭到猴子破坏。然而，调整种植结构并非易事，当地群众必须考虑哪些作物既适合当地土壤和气候，又较少受到野生动物影响。这种担忧十分现实，因为在山区，每一季农业生产都高度依赖天气，一旦农作物遭到破坏，损失不仅体现在农产品价值上，还会直接影响每户家庭的粮食安全。

多年来，当地政府不断加强宣传引导，动员群众不捕猎猴子、不采取有害方式驱赶猴群，同时指导民众采取一些保护农业生产的措施。沙拼乡人民委员会副主席王底乡希望该省继续重视对受影响耕地面积进行全面调查评估，制定保护猴群方案，同时研究建立适当的补助机制，为当地群众提供支持。这一需求源于群众的现实生活。只有倾听并解决群众面临的困难，才能确保野生动物保护工作的可持续性。各保护组织也应开展深入调查和科学评估，寻找切实可行的解决方案，推动人与野生动物和谐共生。

据宣光省林检局局长陶维俊指出，当前的应对方向是为制定受损农作物补助机制，同时研究调整种植业和养殖业结构的相关政策，帮助当地群众获得更加稳定、高效的生计。

同文岩石高原是独特的遗产地区，这里的岩石、人类与自然共同塑造了祖国最北端独具特色的风貌。维护这一全球地质公园称号，不仅意味着完善相关申报材料，更重要的是保护蕴藏于每一个村寨、每一片森林以及每一种野生动物中的鲜活价值。当政府出台及时有效的政策，专业部门提供科学解决方案，保护组织积极参与，当地群众的生计得到保障时，猴群保护工作有望成为联合国教科文组织世界地质公园生物多样性保护与可持续减贫相结合的典范。（完）

越通社
#宣光省 #生物多样性 #可持续生计 #猕猴 #短尾猴 宣光省
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