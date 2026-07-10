越南木材业面临维持出口增长难题

越通社河内—— 尽管面临各国政治冲突、物流成本上升和日益严格的绿色标准，2026年上半年越南木材及木制品出口仍保持增长势头。为实现今年190亿美元的出口目标，木材业需拓展市场并构建透明、合法和满足可持续发展需求的供应链。



据越南农业与环境部统计，2026年6月木材及木制品出口额预计达15.3亿美元，将上半年出口额提升至85.4亿美元，较2025年同期增长4.4%。



美国仍是越南木材及木制品最大消费市场，占出口总额的近50%，其次是中国占15%，日本占12.9%。然而，市场走势呈现明显分化，前5个月，对美出口下降8%，而对中国出口增长49%，对日本增长5.1%。



越南目前位居全球五大木材出口国之列，产品销往近170个国家。然而，市场份额仅占全球进口总需求的约7%，表明发展空间仍然巨大。



目前最大的瓶颈是对美国市场的依赖（约占出口总额的一半），使企业易受贸易政策变化的影响。因此，向欧盟、日本、中国、印度和中东等市场多元化拓展正成为迫切要求。



许多企业家认为，在全球消费需求复苏的背景下，许多订单已排至第二季度末，甚至到第三季度，这是一个积极信号。然而，当前最大的挑战已不再是订单，而是满足日益严格的合法木材来源、防止毁林、溯源和碳减排等方面的要求。



林业与林检局副局长阮文面表示，越南木材业凭借主动发展合法原料来源、扩大获得可持续管理认证森林面积，在国际市场上获得了一席之地。



阮文面认为，今后，木材业需着力扩大获得可持续管理认证森林面积，确保原料合法性，大力推进溯源数字化，并主动应对欧盟反毁林法规（EUDR）、《莱西法案》和碳排放标准等新规。这不仅是市场的要求，也是提升越南木林业竞争力的契机。



胡志明市木制品加工协会（HAWA）主席冯国敏认为，东盟木材业只有在各成员国共同合作构建透明、负责任、符合国际标准的供应链前提下，才能实现可持续发展。



越南农业与环境部正与财政部配合解决初加工木制品增值税退税中的问题，同时完善EUDR实施指南。该部将实施2026-2030年国家人工林种植区代码计划，将试点范围扩大到15至20个重点省份，并纳入国家森林数据库，以满足进口市场的可追溯性要求。



在全球贸易加速向绿色和可持续发展标准转型的背景下，市场多元化、完善合法供应链和满足国际标准将是越南木材业保持增长势头并扩大市场份额的关键。（完）

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