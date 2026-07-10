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越老两国国防部高级代表团举行会谈

7月10日，越老两国国防部高级代表团会谈在乂安省举行。越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部部长坎良·乌塔凯松大将共同主持会谈。这是第三届越老边境国防友好交流活动框架内的一项活动。

越老两国国防部高级代表团举行会谈。图自越通社
越老两国国防部高级代表团举行会谈。图自越通社

越通社乂安省——7月10日，越老两国国防部高级代表团会谈在乂安省举行。越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部部长坎良·乌塔凯松大将共同主持会谈。这是第三届越老边境国防友好交流活动框架内的一项活动。

会谈上，两国国防部部长评估了两部在落实高层共识和近期两国国防合作计划中的协调成果，并就未来合作方向达成一致。

越老两国国防部积极建设两国和平、友好、合作、稳定与发展的边境线，致力于各自国家的繁荣及地区和世界的和平稳定。双方密切协调信息交流；就战略问题为两党两国领导层提供战略咨询；各级代表团交流合作尤其是高层交往得到重视；各项合作机制得到有效、务实地维持。双边国防合作在各领域全面展开。国防工业合作得到关注推进；国防经济合作得到切实开展。两国毗邻边境的军兵种、军区以及边防部队、边境管理和保护力量的合作务实推进，继续保障边境地区安全秩序和社会稳定。

边境国防友好交流是一项意义特殊的合作活动，得到两国高层领导的关心指导；两国各机关、部委、地方和人民的支持参与……两国边境地区民间交流日益牢固。边境居民区已协调开展经济社会发展、扶贫减贫；防灾抗灾和疫情防控；组织文化文艺体育交流活动；维护民族文化特色。共同推进边境村寨建设将为推动越老边境国防良好合作作出重要贡献。

潘文江大将强调，越老边境国防友好交流具有深刻政治意义，影响广泛深远，从中央领导到两国军队、地方政府和人民。双方共同建设和平、友好、合作、稳定与发展的边境线。特别是本次边境交流活动是面向庆祝建交65周年（1962年9月5日—2027年9月5日）和《越老友好合作条约》签署50周年（1977年7月18日—2027年7月18日）的切实活动。潘文江大将明确指出，乂安省的清水口岸和波里坎塞省的南安口岸正是已规划的河内—万象战略高速公路连接点。这被视为连接越老特殊团结友谊的交通大动脉，连接乂安省和波里坎塞省；连接两国的政治、外交、国防、安全、文化、经济和民间交流，落实老挝"通向大海"的发展战略。

坎良·乌塔凯松大将表示，第三次越老边境国防友好交流活动继续是两国之间有效、独具特色的合作模式。这也是具有深刻政治意义的活动，体现了两党、两国、军队、地方特别是两国人民和边境保护力量加强团结友谊、推动务实合作，共同建设和平、友好、合作、发展边境线的政治决心，为各自国家繁荣和地区、世界和平、稳定、合作、发展作出贡献。

潘文江大将和坎良·乌塔凯松大将一致同意，今后在已签署的国防合作议定书、2026年国防合作计划基础上，双方集中有效落实国防合作关系。重点是保持代表团交流，特别是高层代表团；人力资源培训合作，边境管理和保护，推进国防工业和军事贸易合作；在地区和国际多边机制和论坛上密切磋商、相互支持等。关于边境管理和保护合作，双方加强信息和情况交流，开展双边巡逻，保护边界线和界碑，打击跨国犯罪；及时配合预防和妥善处理发生的问题；推广边境哨所-站点和边境两侧居民区结对模式。

2026年12月，越南国防部将举办2026年越南国际防务展。潘文江大将诚挚邀请坎良·乌塔凯松大将访问越南并出席展览会。（完）

越通社
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