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☕️越通社新闻下午茶（2026.7.10）

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越老两国国防部高级代表团举行会谈。图自越通社

越通社河内 ——7月10日，越老两国国防部高级代表团会谈在乂安省举行。越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将与老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部部长坎良·乌塔凯松大将共同主持会谈。这是第三届越老边境国防友好交流活动框架内的一项活动。 全文

·7月10日，越南友好组织联合会在河内举行庆祝越南与菲律宾建交50周年友好见面会。越南友好组织联合会主席潘英山、菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）等领导代表与会。全文

·受台风“巴威”（Bavi）影响，越南航空公司（Vietnam Airlines，简称“越航”）前往中国台湾地区的航班在7月10日至11日期间受到影响。部分往返航班需调整飞行计划，以确保乘客和机组人员的安全。 全文

·7月10日上午，古巴驻越南大使馆在越南军事历史博物馆举行仪式，缅怀60年前在越南抗战中牺牲的古巴军事专家。 全文

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缅怀在越南人民抗战中牺牲的古巴军事专家。图自越通社

·高平省目前正在广渊烈士陵园对135座无名烈士墓开展生物检材采集和信息数字化工作，旨在服务于DNA鉴定、数据比对及烈士身份确认工作。

·凭借在科学技术、创新方面的优势以及行政区划调整后带来的全新发展空间，胡志明市正加大试验力度，逐步将无人驾驶航空器（UAV/无人机）应用到诸多领域。早期的试验与试点活动不仅展现了无人机在低空空间经济中的发展潜力，也为完善管理机制、运行基础设施以及构建“政研产”（政府、高校、企业）紧密结合的生态系统奠定了实践基础。

·尽管面临各国政治冲突、物流成本上升和日益严格的绿色标准，2026年上半年越南木材及木制品出口仍保持增长势头。为实现今年190亿美元的出口目标，木材业需拓展市场并构建透明、合法和满足可持续发展需求的供应链。

·凭借同步发展的战略导向，嘉莱省正逐步推进绿色生产并完善供应链，以提升价值并增强对国内外投资者的吸引力。如今，ESG（环境、社会和治理）指标体系正成为企业和地方实现可持续增长的重要“通行证”。

·在越南数千年建国卫国历史长河中，尊重历史、感恩和铭记对国家有功者功绩的文化已成为一种持久的传统文化价值，是铸就越南民族特色、培育爱国精神和团结力量的基础。

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连接龙城机场的公路效果图。图自越通社

·7月10日，三得利百事越南公司（Suntory PepsiCo）在西宁省德和乡友盛工业区举行三得利百事西宁工厂竣工仪式。

·得益于越南与日本两国政府间达成的战略合作协议，富美3号专业工业区正逐步确立其作为生态工业区的地位，为越南政府的可持续发展目标及实现“净零排放”（Net Zero）的承诺贡献力量。

·为落实越南海洋经济可持续发展战略，同塔省正着力加大交通基础设施建设投资力度，发展工业园区、港口和物流服务，逐步打造东部沿海经济走廊。凭借优越的区位优势和不断完善的交通网络，该区域有望成为新的增长引擎，进一步促进区域互联互通、吸引投资，推动海洋经济朝着绿色、可持续方向发展。

·数十年来最强台风“巴威”（Bavi）引发山体滑坡，导致菲律宾至少5人死亡。据预报，台风“巴威”可能于7月10日和11日登陆台湾（中国）北部和东部地区以及日本西南部偏远岛屿，随后继续袭击中国大陆。全文（完）

越通社
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