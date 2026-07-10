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受台风“巴威”影响，越航往返中国台湾的多趟航班被调整

受台风“巴威”（Bavi）影响，越南航空公司（Vietnam Airlines，简称“越航”）前往中国台湾地区的航班在7月10日至11日期间受到影响。部分往返航班需调整飞行计划，以确保乘客和机组人员的安全。

越通社河内 —— 受台风“巴威”（Bavi）影响，越南航空公司（Vietnam Airlines，简称“越航”）前往中国台湾地区的航班在7月10日至11日期间受到影响。部分往返航班需调整飞行计划，以确保乘客和机组人员的安全。

具体，越航取消以下航班：

7月10日河内—台北的VN578航班；

7月10日台北—河内的VN579航班；

7月11日胡志明市—台北的VN570航班；

7月11日台北—胡志明市的VN571航班。

*此外，越航调整以下航班的运营时间：

7月10日河内—高雄的VN586航班、7月10日胡志明市—高雄的VN580航班提前1小时起飞。

7月11日高雄—河内的VN587航班和高雄—胡志明市的VN581航班调整至7月10日提前执飞。

越南航空计划在7月11日至12日期间，在越南与台北之间的航班上安排空客A350和波音787宽体飞机，以增加运力，满足受影响乘客的出行需求。

此外，受台风影响，往返日本、韩国、中国的一些航班也可能因运营计划调整而受影响。

越航建议在此期间有计划往返上述机场的乘客，应密切关注天气情况，并通过网站www.vietnamairlines.com和脸书粉丝专页Vietnam Airlines更新航班信息。（完）

越通社
#台风 #巴威 #越航 #往返中国台湾 #航班
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