社会

越南军队妇女帮扶近千名孤儿

7月10日上午，越南人民军总政治局举行“结对母亲”计划（2021—2026年阶段）总结会议，并为军队妇女“温馨有爱的家庭餐”主题写作比赛颁奖。

越南人民军总政治局副主任黎光明上将与越南人民军副总参谋长范长山上将向各集体和个人颁发奖励。图自越通社
越南人民军总政治局副主任黎光明上将与越南人民军副总参谋长范长山上将向各集体和个人颁发奖励。图自越通社

越通社河内——7月10日上午，越南人民军总政治局举行“结对母亲”计划（2021—2026年阶段）总结会议，并为军队妇女“温馨有爱的家庭餐”主题写作比赛颁奖。

会议以线上线下相结合方式举行，连接河内主会场与全军近70个分会场。

“结对母亲”计划自2021年启动以来，军队妇女以认真、创新的精神实施，与军队妇女竞赛运动紧密结合，弘扬了仁爱精神、社会责任和民族优良传统。

截至2026年5月，军队妇女已收养、结对帮扶、资助学费和生活费共983名孤儿，其中结对帮扶381名儿童至年满18岁；赠送321本存折、3715份慰问品、406份助学金、377辆自行车；资助一个儿童保护中心，援建2所“爱心之家”。计划实施总经费超过82亿越盾。

会议上，30个集体和28名个人因在2021—2026年阶段“结对母亲”计划实施中成绩突出，获总政治局主任颁发奖状。

值越南家庭日25周年（6月28日）之际，军队妇女委员会向总政治局参谋组织了“温馨有爱的家庭餐”主题写作比赛。

经过近两个月的发动，全军共收到4793件参赛作品；全军组委会接收了57个单位中52个单位的604件典型作品。组委会评选出45件优秀作品颁奖，包括：一等奖3名、二等奖5名、三等奖7名、鼓励奖30名。根据比赛结果，军队妇女委员会选送典型作品参加全国比赛，在16个奖项中获得6个奖项，包括三等奖1名、优秀奖2名、专题奖3名。

越南人民军总政治局副主任黎光明上将主持会议，他表扬了军队妇女取得的成果和成绩，特别是“结对母亲”集体和个人为孤儿和特困儿童播撒希望、续写梦想；同时高度评价在“温馨有爱的家庭餐”写作比赛中脱颖而出的优秀个人。

黎光明上将要求各级党委、指挥员、政委、政工员和政治机关继续以丰富多样的形式贯彻落实“结对母亲”计划，弘扬人文精神、互帮互助以及民族优秀传统文化价值。

此外，负责妇女工作的机构和妇女组织要主动积极参谋，提出建设进步、文明、温饱、幸福家庭的方案；继续发挥“军人母亲结对帮扶”模式的效果；加强宣传工作，从家庭餐写作比赛中广泛传播人文价值。

黎光明上将强调，“军人母亲结对帮扶”集体和个人除了物质支持外，要加强交流、走访活动，创新联系方式，使结对关系真正成为家庭情感。军队妇女干部、会员要继续发扬“胡伯伯部队”优良传统，不断学习锻炼，达到“本领、智慧、纪律、仁爱”标准；提升业务水平和数字技能，满足新时代军事国防任务要求。（完）

越通社
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