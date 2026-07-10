越南军队妇女帮扶近千名孤儿

越通社河内——7月10日上午，越南人民军总政治局举行“结对母亲”计划（2021—2026年阶段）总结会议，并为军队妇女“温馨有爱的家庭餐”主题写作比赛颁奖。



会议以线上线下相结合方式举行，连接河内主会场与全军近70个分会场。



“结对母亲”计划自2021年启动以来，军队妇女以认真、创新的精神实施，与军队妇女竞赛运动紧密结合，弘扬了仁爱精神、社会责任和民族优良传统。



截至2026年5月，军队妇女已收养、结对帮扶、资助学费和生活费共983名孤儿，其中结对帮扶381名儿童至年满18岁；赠送321本存折、3715份慰问品、406份助学金、377辆自行车；资助一个儿童保护中心，援建2所“爱心之家”。计划实施总经费超过82亿越盾。



会议上，30个集体和28名个人因在2021—2026年阶段“结对母亲”计划实施中成绩突出，获总政治局主任颁发奖状。



值越南家庭日25周年（6月28日）之际，军队妇女委员会向总政治局参谋组织了“温馨有爱的家庭餐”主题写作比赛。



经过近两个月的发动，全军共收到4793件参赛作品；全军组委会接收了57个单位中52个单位的604件典型作品。组委会评选出45件优秀作品颁奖，包括：一等奖3名、二等奖5名、三等奖7名、鼓励奖30名。根据比赛结果，军队妇女委员会选送典型作品参加全国比赛，在16个奖项中获得6个奖项，包括三等奖1名、优秀奖2名、专题奖3名。



越南人民军总政治局副主任黎光明上将主持会议，他表扬了军队妇女取得的成果和成绩，特别是“结对母亲”集体和个人为孤儿和特困儿童播撒希望、续写梦想；同时高度评价在“温馨有爱的家庭餐”写作比赛中脱颖而出的优秀个人。



黎光明上将要求各级党委、指挥员、政委、政工员和政治机关继续以丰富多样的形式贯彻落实“结对母亲”计划，弘扬人文精神、互帮互助以及民族优秀传统文化价值。



此外，负责妇女工作的机构和妇女组织要主动积极参谋，提出建设进步、文明、温饱、幸福家庭的方案；继续发挥“军人母亲结对帮扶”模式的效果；加强宣传工作，从家庭餐写作比赛中广泛传播人文价值。



黎光明上将强调，“军人母亲结对帮扶”集体和个人除了物质支持外，要加强交流、走访活动，创新联系方式，使结对关系真正成为家庭情感。军队妇女干部、会员要继续发扬“胡伯伯部队”优良传统，不断学习锻炼，达到“本领、智慧、纪律、仁爱”标准；提升业务水平和数字技能，满足新时代军事国防任务要求。（完）

越通社