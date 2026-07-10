同奈市集中开工三条通往隆城机场的道路

越通社同奈市——7月10日，同奈市集中动工三条通往隆城机场的重点战略性交通项目，包括ĐT769路、ĐT773路和ĐT770B路，总投资约12万亿越盾（约合人民币30.7亿元）。



具体而言，ĐT769路扩建升级项目全长约30公里，途经3个乡坊；起点与国道1号线的油桥十字路口相接，终点连接国道51号禄安路口，并延伸至隆城坊。该路线通车后将连接西原和南中部各省至隆城机场，同时有助于减轻现有交通干线的压力。



此外，ĐT773路升级扩建项目全长约37公里，途经6个乡坊；ĐT770B路新建项目全长近43公里，途经5个乡坊。



三个项目设计时速均为80公里/小时，其中ĐT769路将于2027年完工，ĐT773路和ĐT770B路将于2028年完工。



三条通往隆城机场的道路集中开工仪式。图自越通社

同奈市人民委员会表示，实施这三个项目旨在完善同奈市辖区内按规划的交通基础设施体系；增强南部重点经济区与西原各省之间的通行能力；连接并缩短同奈北部和东北部地区前往隆城机场、盖梅—氏布港和福安港的出行时间。



同奈市人民委员会副主席阮俊英在动工仪式上表示，投资建设上述交通路线具有特别重要的意义。其中，ĐT770B路被确定为战略交通轴线之一，连接各条高速公路、工业园区、物流中心，尤其是隆城机场。



项目建成投用后，将开辟新的运输通道，有助于分流现有交通线路的压力，缩短货物运输时间，降低运输成本，提升工业园区与港口系统、隆城机场之间的衔接效率。这是提升同奈招商引资竞争力的重要动力，推动加工制造业、物流和高附加值服务业的发展。（完）