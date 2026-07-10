经济

绿色转型助力嘉莱省成为吸引投资的新热土

凭借同步发展的战略导向，嘉莱省正逐步推进绿色生产并完善供应链，以提升价值并增强对国内外投资者的吸引力。如今，ESG（环境、社会和治理）指标体系正成为企业和地方实现可持续增长的重要“通行证”。

Becamex平定公司与CNG越南股份公签署合作协议。图自越通社
Becamex平定公司与CNG越南股份公签署合作协议。图自越通社

越通社嘉莱省——凭借同步发展的战略导向，嘉莱省正逐步推进绿色生产并完善供应链，以提升价值并增强对国内外投资者的吸引力。如今，ESG（环境、社会和治理）指标体系正成为企业和地方实现可持续增长的重要“通行证”。

可持续增长的坚实支柱

嘉莱省人民委员会副主席阮友桂强调：“ESG是硬性标准，是与全球资本接轨的‘通用语言’。嘉莱省坚定选择将ESG作为构建新竞争优势与实现可持续发展的核心支柱。”

在越南政府推行2026-2030阶段可持续商业促进计划以及欧盟碳边境调节机制（CBAM）等国际规则日益严格的背景下，绿色化转型已势在必行。

嘉莱省人民委员会主席范英俊表示：“嘉莱省不满足于单纯作为资本目的地，而是主动打造绿色价值链，重点发展生态工业区、高科技农业、深加工产业及智能物流。”

该省将2026-2030年确定为“黄金期”，力争成为中部-西原地区新型深加工、可再生能源、服务业、半导体及人工智能中心。

近日，Becamex平定公司与CNG越南股份公司达成合作，率先在Becamex VSIP平定工业区推出全方位清洁能源解决方案，为企业和工业区逐步满足ESG标准奠定基础。从长远来看，践行ESG是企业节省运营成本、提升产品质量、对接绿色资本并为外商直接投资（FDI）伙伴创造长期竞争优势的绝佳机遇。

责任投资与创造长期价值

拥有超21500平方公里、人口达350万、拥有超60万公顷的森林资源、庞大的农业土地储备以及港口、机场、口岸和工业区系统的嘉莱省具有广阔发展空间。这是发展循环经济、可再生能源、深加工及物流业的坚实基础。像Becamex平定公司这样具备现代、绿色、智能工业区设计能力的设施开发商的参与，有望让ESG的落地更加具体化。与此同时，嘉莱省持续打造建设型、服务型政府，深化行政审批改革，确保政策公开透明。

范英俊同志表示，嘉莱省将坚决依法淘汰或关停故意浪费资源、污染环境的企业，将发展空间优先留给真正践行绿色增长的战略投资者。该省将优先推行土地支持政策、促进科技发展，鼓励发展循环再生与新材料项目，以此开展有选择性的招商引资。

凭着以ESG为发展基石的明确导向及强有力的政策支持，嘉莱省已做好全面突围的准备，力争成为中部-西原地区乃至越南全国最具吸引力的投资新热土。（完）

越通社
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