东盟呼吁在印度洋-太平洋地区加强基于国际法的合作

越通社河内——7月9日，东盟与东亚经济研究所（ERIA）下属国家管理学院与日本国际问题研究所（JIIA）在印度尼西亚首都雅加达联合举办了"东盟印太展望（AOIP）系列演讲"开幕式暨关于AOIP和自由开放的印太战略（FOIP）的专题研讨会。



东盟与东亚经济研究所（ERIA）所长渡边哲也（Tetsuya Watanabe）在开幕式上致辞时表示，该活动旨在打造一个就区域战略问题进行政策交流的论坛，有助于加强东盟在塑造区域和全球事务中的作用。



东盟秘书长高金洪在演讲中表示，印度洋-太平洋地区正面临地缘政治动荡、经济碎片化、技术中断以及基于规则的国际秩序受到挑战的局面。在此背景下，东盟印太展望继续彰显其价值，推动对话、合作和包容，而非大国对抗与竞争。



高金洪强调，AOIP和FOIP虽然采取不同的路径，但共同秉持推动开放、透明、包容、韧性和基于规则的区域架构等核心原则。



高金洪表示，截至2026年6月，双方已落实《东盟-日本共同愿景声明实施计划》约81%的内容，为下一阶段加强AOIP与FOIP之间的协调奠定了重要基础。高金洪补充说，东盟正进入《东盟共同体愿景2045》实施阶段，其中AOIP将继续作为增强地区韧性和适应新挑战的重要框架之一。



高金洪谈到海洋合作时强调，确保开放、稳定、安全和遵守国际法的海洋环境对经济增长和全球供应链具有重要意义。他重申，依据1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的航行自由以及尊重国际法，是维护地区尤其是马六甲海峡、巽他海峡、龙目海峡、东海及苏禄-西里伯斯海等战略海上通道和平、稳定、贸易与可持续发展的基础。



高金洪同时呼吁包括日本在内的各伙伴继续通过具体项目和计划支持AOIP的落实，并提出推动AOIP更广泛地实施，确保国际规范、原则和国际法的遵守，巩固东盟的中心地位的倡议。



在纪念FOIP提出10周年的专题研讨会上，与会代表集中讨论了在地缘政治格局变化的背景下加强FOIP与AOIP协调的方案；推进互联互通、海洋安全、供应链、数字化转型等各领域合作的前景以及加强东盟在区域架构中的中心地位等问题。（完）

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