比利时呼吁加强欧盟-东盟战略合作

越通社河内——欧盟与东盟总人口超过10亿，需要基于共同原则和国际法加强战略伙伴关系，为在当今复杂多变的国际形势下维护稳定与安全作出贡献。这是比利时副首相兼外交、欧洲事务与发展合作大臣马克西姆·普雷沃（Maxime Prévot）在马来西亚战略与国际问题研究所（ISIS）举办的2026年亚太圆桌会议上发出的信息。



越通社驻吉隆坡记者报道，普雷沃认为欧洲需要加强与东盟的战略联盟，其目的并非针对任何一方，而是基于共同原则和共同利益。他强调，欧盟-东盟伙伴关系是一种长期合作模式，通过对话、外交与合作建立信任。



比利时副首相还指出，多边体系正承受巨大压力，需要进行调整以保持有效性。他认为，欧盟-东盟关系正通过关于自由贸易协定、海上合作、数字治理、绿色转型和可持续发展等议题的讨论得到巩固。欧盟还计划通过“全球门户”（Global Gate）战略调动100亿欧元，用于支持东盟电网和推动区域能源一体化。



普雷沃重申比利时对《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》的承诺，同时宣布比利时已决定批准《东盟友好合作条约》，体现了比利时加强和平合作以及与东南亚建立联系的努力。（完）

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