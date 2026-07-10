三得利百事公司在西宁省投资逾3亿美元建成新工厂

越通社河内——7月10日，三得利百事越南公司在西宁省德和县友盛工业区举行三得利百事西宁工厂竣工仪式。这是该企业在越南最大的一笔投资。



该工厂占地面积近20公顷，总投资超过3亿美元。这是三得利百事在越南规模最大、最现代化的工厂，同时也是该企业在亚洲地区生产网络中规模最大的工厂。工厂设计年产能约12.44亿升产品，配备了高度自动化的生产、灌装和仓储生产线，并整合了多项可持续发展解决方案，如使用生物质能源、太阳能、节水技术、减少温室气体排放以及生产再生塑料（rPET）包装。



西宁省人民委员会主席黎文坎表示，该项目是当地工业发展的重要里程碑，体现了世界领先集团对西宁省乃至越南投资环境的信心。该项目有助于推动技术转让、配套工业和物流业发展，创造就业机会并增加财政收入。



三得利饮料食品公司董事长兼首席执行官木村城介（Josuke Kimura）表示，该工厂是三得利在越南长期投资承诺的重要里程碑，有助于提升生产能力和创新能力。



百事全球国际饮料业务执行副总裁兼执行副总裁尤金·威廉森（Eugene Willemsen）强调，越南在百事发展战略中占据重要地位，该工厂体现了集团对越南市场长期增长潜力的信心。



据三得利百事越南公司介绍，该项目预计为当地整个供应链创造约3000个就业岗位，同时继续推动供应链本地化、投资技术创新，并开展教育、水源保护、环境保护和社区发展等方面的项目。（完）

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