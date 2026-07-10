岘港市与越航深化合作 促进航空与旅游连接

越通社河内——7月10日，岘港市人民委员会与越南国家航空公司（Vietnam Airlines，简称越航）在岘港市行政中心签署2026-2030年阶段全面合作协议备忘录，旨在加强航空连接，推动旅游、投资与贸易发展，并广泛宣传城市形象。



在2023-2025年阶段所取得成果的基础上，该合作备忘录标志着双方携手步入新的合作阶段。



伴随着航空网络的拓展，今年上半年岘港市旅游业接待住宿游客近977万人次，同比增长22%；其中，国际游客超516万人次，增长28%。



岘港市人民委员会主席阮孟雄在仪式上发言时表示，航空是推动经济社会发展的重要动力，特别是在旅游、投资、贸易和融入国际等领域。与越航继续扩大合作，将有助于提升连接能力、拓展市场、增强岘港作为旅游目的地的竞争力，并实现该市在新阶段的发展目标。



越航董事长邓玉和强调，越航将继续与岘港市并肩同行，共同拓展航线网络、提升服务质量、加大目的地宣传力度，并在各核心市场开展促进计划，为提升岘港在地区乃至国际旅游版图上的地位作出贡献。





根据2026-2030年阶段合作备忘录，双方将扩大在研发国内外航线方面的合作；通过越航的生态系统加强对城市形象的宣传推广；开发与航线网络相结合的旅游产品，重点针对会奖旅游（MICE）、度假、高尔夫、文化和美食旅游等细分市场；推广该市的OCOP（一乡一品）产品和投资环境；协同开展投资、贸易及对外促进活动。



2026-2030年阶段全面合作协议备忘录的签署，有望继续有效发挥双方资源，促进航空、旅游、贸易与投资发展，从而有助于提升竞争力、扩大国际连接，并按照既定发展导向将岘港建设成为全国大型经济社会中心。（完）





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