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促进日本爱知县与越南各地方扩大合作关系

范氏清茶高度评价爱知县的优势及其与越南各地合作基础，同时建议大村秀章继续研究并推动爱知县与越南各地方扩大合作关系，从而为双边关系发展作出更有效贡献。

越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶会见日本爱知县知事大村秀章。图自越通社
越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶会见日本爱知县知事大村秀章。图自越通社

越通社河内——越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶10日下午在政府驻地会见了正在对越南进行工作访问的日本爱知县知事大村秀章一行。

会见时，范氏清茶对越日友好关系及全面战略伙伴关系的良好发展表示高兴。她强调，日本首相高市早苗今年5月初对越南进行的访问留下了良好的印象。

范氏清茶高度评价爱知县的优势及其与越南各地合作基础，同时建议大村秀章继续研究并推动爱知县与越南各地方扩大合作关系，从而为双边关系发展作出更有效贡献。

在越南正致力于实现到2030年和2045年成为高收入发达国家目标，以科技、创新和数字化转型为关键发展动力的背景下，范氏清茶建议大村秀章继续鼓励爱知县企业赴越南开展投资考察活动，同时为越南各地方经济社会发展作出贡献；她希望双方加强在科技、创新和数字化转型等领域的高素质人力资源培训合作。从而进一步培育两国友好和全面战略伙伴关系，并共同为两国的发展作出贡献。

大村秀章相信爱知县与越南的合作关系将不断取得更加辉煌的进展。他介绍，目前已有200多家爱知企业在越南进行投资。

爱知县也是在日越南人数量最多的地区，约有7.1万人。该县中部国际机场目前拥有飞往胡志明市和河内的直达航线，有助于促进双方民间交流、贸易与投资的合作。

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越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶会见日本爱知县知事大村秀章。图自越通社

大村秀章赞同范氏清茶提出关于高素质人力资源培训重要性的建议，并强调，爱知县将继续努力推动与越南各高等院校和研究机构的合作。他指出，加强培训合作并接收来自越南的人才具有重要意义，希望与河内理工大学、胡志明市理工大学等知名大学在创业和创新领域促进合作关系。

至于爱知县将于今年9月和10月举办第20届亚洲运动会（ASIAD）和第5届亚洲残疾人运动会（Para Games）一事，范氏清茶表示，越南将派运动员参赛，为赛事成功作出贡献。越南体育代表团将参加多个项目的比赛，其中包括空手道、射击、藤球以及足球等优势项目。

范氏清茶希望大村秀章知事今后继续与越南各地携手同行，为推动越日友好合作关系发展作出更大贡献。（完）

越通社
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